هل انتهى عصر زيلو؟ جوجل تدخل سوقاً أخرى.

مجموعة زيلو هي شركة تقدم خدمات واسعة النطاق في مجال بيع العقارات والخدمات ذات الصلة. تشمل محفظة خدمات الشركة الوساطة العقارية، والتقييم، وتقييم الجدارة الائتمانية، ودعمًا شاملًا للمعلنين والمقاولين. كانت الشركة من أبرز المستفيدين من المضاربة في سوق العقارات عام 2020.

مع ذلك، خسرت الشركة أكثر من 55% من قيمتها السوقية، وانخفضت بنسبة 10% خلال جلسة التداول اليوم. يشهد سوق العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤًا مستمرًا منذ عدة فصول، مما يؤثر على تقييمات الشركات ذات الصلة. إلا أن انخفاض اليوم مرتبط بظهور منافسة جديدة.

في الظروف العادية، يُعدّ انتزاع مكانة زيلو الرائدة أمرًا بالغ الصعوبة نظرًا لحصتها السوقية الكبيرة، وعلامتها التجارية، وحجم أعمالها. لكنّ السوق المتخصصة التي استقرت فيها زيلو وجدت نفسها في مرمى نيران منافس قوي للغاية - جوجل. أعلنت شركة ألفابت أنها تختبر منصتها الخاصة لبيع وتصفح العقارات، والتي، بالنظر إلى وصف وظائفها ومبادئ تشغيلها، ستشكل منافسة مباشرة لشركة زيلو.

لم يُطلق على الخدمة اسم بعد، لكن التهديد يبدو هائلاً. وبالنظر إلى سجل جوجل الحافل بالنجاحات في السوق، تشير كل الدلائل إلى أنها ستظل عصية على الإيقاف. وفي هذه الحالة تحديدًا، ستكون زيلو الضحية المحتملة. تمتلك جوجل بيانات وبنية تحتية ورأس مال وكفاءات تفوق قدرات زيلو بمراحل.

إذا لم تُجرِ زيلو إصلاحًا جذريًا لنموذج أعمالها ليتماشى مع طموحات جوجل، أو إذا لم تُقرر جوجل نفسها الانسحاب من هذا السوق، فقد تكون هذه بداية النهاية للمنصة.

Z.US (D1)

المصدر: xStation5