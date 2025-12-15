هل سيسجل الذهب مستوى تاريخي جديد في 2025

- هل أنهت أوراكل "لعبة الذكاء الاصطناعي"؟
- ماذا سيفعل بنك اليابان؟
- قرار البنك المركزي الأوروبي
- الدولار تحت ضغط ترامب
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (19.12.2025)
⏫ ارتفاع US 100 بأكثر من 1%
إفتتاح الأسواق الأمريكية : وول ستريت تختتم الأسبوع بقوة
التقويم الاقتصادي: مبيعات التجزئة من كندا؛ بيانات جامعة ميشيغان من الولايات المتحدة