عقارات دبي تسجل أداء لافتاً خلال مارس

سجّلت سوق عقارات دبي أداءً لافتاً منذ بداية شهر مارس الجاري وحتى نهاية تعاملات أمس، مع تحقيق مبيعات بلغت 36.2 مليار درهم عبر تنفيذ 11 ألفاً و39 صفقة، فيما بلغ إجمالي التصرفات العقارية نحو 47.64 مليار درهم، في مؤشر واضح إلى استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع العقاري، ومستوى الثقة المرتفع لدى المستثمرين، رغم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكد قدرة السوق على الحفاظ على جاذبيتها واستقرارها.

وبحسب رصد أجري في الخصوص ، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجّل القطاع العقاري في الإمارة 11 ألفاً و39 مبايعة، منذ بداية مارس 2026 وحتى نهاية تعاملات أمس، توزعت بواقع 8885 معاملة لوحدات سكنية، و1121 معاملة لمبانٍ، و1033 معاملة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات «العقارات الجاهزة» نحو 17.74 مليار درهم، عبر تنفيذ 3517 صفقة موزعة بواقع 2256 لوحدات سكنية، و228 مبايعة لمبانٍ، و1033 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات «على الخريطة» نحو 18.46 مليار درهم من خلال 7522 صفقة مقسمة على 6629 مبايعة لوحدات سكنية، و893 مبايعة لمبانٍ.

يبدو أن التصرفات العقارية والمبيعات في دبي خلال الربع الأول من 2026 تتجه إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة، إذ سجّلت المبيعات قبل نهاية الفترة الرسمية للربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 19.73% على أساس سنوي، لتصل إلى 170.03 مليار درهم، مقارنة بنحو 142 مليار درهم مسجلة في الربع المقارن من عام 2025.

فيما نمت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 26.1% على أساس سنوي إلى 243.38 مليار درهم، مقارنة بـ193 مليار درهم خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وفي سياق متصل، واصلت سوق العقارات الفاخرة في دبي نموها القوي، حيث بلغت مبيعات المطورين خلال مارس الجاري 10.92 مليارات درهم، مع زيادة سنوية في حجم المعاملات قدرها 42% لتصل إلى 900 صفقة.