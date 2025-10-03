اقرأ أكثر
٩:٠٣ م · ٣ أكتوبر ٢٠٢٥

عقود الانبعاثات ترتفع! 📈🏭

 ارتفعت اليوم عقود EUA بنسبة 2.8%، مسجلةً بذلك إحدى أقوى التحركات الصعودية في الأسابيع الأخيرة.

عقود انبعاثات EUA (مخصصات الاتحاد الأوروبي) هي أدوات مالية تعكس تكلفة مخصصات انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون بموجب نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.

قد تعكس زيادة الأسعار تحسنًا في آفاق الصناعة في أوروبا، حيث أن ارتفاع النشاط الاقتصادي يعني عادةً زيادة في استهلاك الطاقة وانبعاثات أعلى، مما يُترجم إلى طلب متزايد على المخصصات.

من منظور أوسع، لا تزال عقود الانبعاثات في اتجاه تصاعدي طويل الأجل. فقد شهدت أسعارها ارتفاعًا منهجيًا لعدة سنوات، مصحوبًا بزيادة واضحة في حجم التداول.

 

EMISS (D1)

 

 

 
المصدر: xStation5
