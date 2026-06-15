إعلان عن وقف الحرب وهدنة ل60 يوم وفتح المضيق

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي
- كيف غيّر وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز توقعات النفط والأسواق العالمية؟
- هل يفاجئ الفيدرالي الأسواق برفع الفائدة قبل سبتمبر؟
- هل تبدأ حرب التقييمات قبل اكتتابات OpenAI وAnthropic؟
- هل يمهد نجاح أكبر اكتتاب في التاريخ لموجة صعود جديدة في أسهم الذكاء الاصطناعي؟
ملخص اليوم: الأسواق في حالة انتعاش بعد انفراجة في العلاقات الأمريكية الإيرانية
الولايات المتحدة: وول ستريت في حالة من الاندفاع بعد الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني
مخطط اليوم: الاتحاد الأوروبي 50 - المؤشرات الأوروبية عند مستويات قياسية جديدة (15.06.2026)
التقويم الاقتصادي: هل سيجد الين دعماً؟ (15.06.2026)