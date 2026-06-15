  
٢١:٥٨ · ١٥ يونيو ٢٠٢٦

إعلان عن وقف الحرب وهدنة ل60 يوم وفتح المضيق

Milad Azar ·

Market Research Analyst • UAE

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي

  • كيف غيّر وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز توقعات النفط والأسواق العالمية؟
  •  هل يفاجئ الفيدرالي الأسواق برفع الفائدة قبل سبتمبر؟
  •  هل تبدأ حرب التقييمات قبل اكتتابات OpenAI وAnthropic؟
  •  هل يمهد نجاح أكبر اكتتاب في التاريخ لموجة صعود جديدة في أسهم الذكاء الاصطناعي؟

 

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