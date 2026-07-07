مخطط اليوم: هل سيؤدي إدراج شركة سبيس إكس في مؤشر ناسداك 100 إلى موجة نمو جديدة؟ (07.07.2026)

انضمت شركة سبيس إكس اليوم إلى مؤشر ناسداك 100، أحد أكثر مؤشرات الأسهم العالمية متابعةً.

ماذا يعني هذا للشركة؟

يوجد عالميًا أكثر من 200 منتج استثماري مرتبط بمؤشر ناسداك 100. يشكل جزء كبير منها صناديق استثمارية (صناديق المؤشرات المتداولة، وصناديق الاستثمار، وصناديق التأمين)، والتي تدير مجتمعةً رؤوس أموال تتراوح بين 600 و800 مليار دولار. وبإضافة الأدوات المشتقة (بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات)، يصل حجم الاستثمار إلى 1.4 تريليون دولار.

ستضطر هذه الصناديق التي تتبع تركيبة مؤشر ناسداك 100 إلى شراء أسهم سبيس إكس فعليًا لضمان استمرار تمثيلها الدقيق للمؤشر. ويُقدّر أن هذا سيولد طلبًا سلبيًا بقيمة تقارب 4.3 مليار دولار.

مع ذلك، سيكون وزن سبيس إكس في المؤشر ضئيلاً.

بالنسبة للشركات التي لديها عدد قليل من الأسهم المتداولة بحرية (أقل من 33.3%)، يُحسب وزنها في المؤشرات بناءً على القيمة السوقية المعدلة. هذا يعني أنه عند حساب المؤشر، يُؤخذ في الاعتبار أصغر قيمتين: إجمالي عدد الأسهم المتداولة علنًا أو ثلاثة أضعاف الأسهم المتاحة للتداول الحر كحد أقصى.

بما أن شركة سبيس إكس طرحت 5% فقط من أسهمها للتداول الحر، فإن حصتها في المؤشر ستكون ضئيلة حاليًا، حوالي 0.8%.

وهذا ليس القيد الوحيد الذي يفرضه مؤشر ناسداك 100 على الشركات.

لا يجوز أن تتجاوز حصة أي شركة 24% من المؤشر.

كما لا يجوز أن يتجاوز الوزن الإجمالي لجميع الشركات التي تتجاوز حصتها في المؤشر 2.5% نسبة 48% من المؤشر ككل. وفي حال تجاوز هذه النسبة، تُخفض الأوزان تناسبيًا إلى 40%.

تجدر الإشارة إلى أن سبيس إكس انضمت إلى المؤشر عبر مسار سريع.

كان الإجراء التقليدي يتطلب من الشركة المرور بفترة تجريبية، والتي تعني عادةً الانتظار من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة من تاريخ طرح أسهمها في السوق قبل أن تنظر لجنة المؤشر في ترشيح الشركة. بالإضافة إلى ذلك، كانت قواعد مؤشر ناسداك 100 التقليدية تفرض شرطًا صارمًا يتمثل في امتلاك ما لا يقل عن 10% من الأسهم للتداول الحر.

حاليًا، تم تقليص فترة التداول إلى 15 يوم عمل فقط من تاريخ الإدراج. كما تم استحداث قاعدة جديدة تنص على أنه إذا انضمت شركة جديدة إلى قائمة أكبر 40 شركة في المؤشر من حيث القيمة السوقية الإجمالية (كان الحد الأدنى حوالي 150 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة شركة سبيس إكس ما يقارب 2 تريليون دولار أمريكي)، فلا ينطبق عليها شرط الحد الأدنى للتداول الحر.

لم تحصل سبيس إكس على تسهيلات مماثلة من مؤشر ستاندرد آند بورز 500. لا يزال المؤشر يشترط، من بين أمور أخرى، مرور 12 شهرًا كاملة من تاريخ الإدراج، وتحقيق أرباح لأربعة أرباع متتالية وفقًا لمعايير المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP).

التحليل الفني

الشكل 1: سبيس إكس [M30] (12/06/2026 - 07/07/2026)

المصدر: xStation، 07.07.2026

بعد تصحيح هبوطي حاد عقب الاكتتاب العام الأولي (بلغ ذروته فوق 220)، دخل سهم SpaceX مرحلة من التذبذب الأفقي. يتأرجح سعر السهم بين المتوسط ​​المتحرك لـ 100 فترة (SMA 100) والمتوسطين المتحركين لـ 50 و150 فترة. وقد استقرت هذه المتوسطات مؤخرًا بشكل واضح، مما يؤكد غياب اتجاه واضح.

يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) [14] ضمن نطاق تذبذب قريب من محور التوازن (52.7). يشير غياب القراءات المتطرفة (ذروة الشراء/ذروة البيع) إلى ترقب السوق واستعداده لاستقبال زخم جديد.

ينعكس تراجع ضغط العرض على المدى القصير والتحول إلى اتجاه جانبي أيضًا في سلوك مؤشر MACD. يتحرك خط MACD وخط الإشارة بشكل أفقي، بالقرب من مستوى الصفر، وقد تقلصت أعمدة الرسم البياني بشكل ملحوظ.