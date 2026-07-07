حصاد الأسواق: انخفاض حاد في أسهم الذكاء الاصطناعي (07.07.2026)

كما سجلت مؤشرات الأسهم الآسيوية الأخرى انخفاضاً: حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.6%، وهانغ سينغ بأقل من 0.5%، ونيكي بنسبة 2.2%. من أبرز الشركات التي شهدت انخفاضًا في السوق اليابانية شركة كيوكسيا (-11%)، وهي أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في البورصة اليابانية، وإحدى أكبر الشركات المنتجة لذاكرة

الفلاشية ومحركات الأقراص الصلبة

في العالم (كانت تعمل سابقًا تحت اسم توشيبا ميموري).