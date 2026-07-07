حصاد الأسواق: انخفاض حاد في أسهم الذكاء الاصطناعي (07.07.2026)

الأسهم
- بعد تداولات إيجابية نسبياً يوم الاثنين، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 1%. وتتراجع المعنويات مجدداً تجاه الشركات الرائدة في ثورة الذكاء الاصطناعي، والتي حققت أكبر المكاسب حتى الآن.
- كان السبب الرئيسي وراء عمليات البيع المكثفة هو نتائج سامسونج الأولية للربع الثاني. فقد تبين أن الأرباح التشغيلية القياسية (58.4 مليار دولار) والإيرادات القياسية (112 مليار دولار) غير كافية لإرضاء المستثمرين. وكانت التوقعات أعلى، وقد تم تسعير سيناريو إيجابي للغاية بالفعل في سعر السهم. وبعد نشر النتائج، انخفضت الأسهم بنحو 10%.
- وتبعاً لنهج سامسونج، حذا مؤشر كوسبي الكوري بأكمله حذوها. وكانت عمليات البيع المكثفة كبيرة لدرجة أنه تم تعليق التداول لمدة 20 دقيقة. ويبلغ الانخفاض حالياً 6% على أساس يومي.
- كما سجلت مؤشرات الأسهم الآسيوية الأخرى انخفاضاً: حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.6%، وهانغ سينغ بأقل من 0.5%، ونيكي بنسبة 2.2%. من أبرز الشركات التي شهدت انخفاضًا في السوق اليابانية شركة كيوكسيا (-11%)، وهي أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في البورصة اليابانية، وإحدى أكبر الشركات المنتجة لذاكرة NAND الفلاشية ومحركات الأقراص الصلبة SSD في العالم (كانت تعمل سابقًا تحت اسم توشيبا ميموري).
الجيوسياسة
- مرت تصريحات الرئيس ترامب أمس بشأن الوضع في الشرق الأوسط دون صدى يُذكر. فقد صرّح بأن "على إيران توقيع اتفاق"، وإلا "ستعود الولايات المتحدة الأمريكية وتُنهي المهمة". إلا أن رد فعل السوق كان طفيفًا، وبقيت أسعار سلع الطاقة دون تغيير يُذكر.
السلع
- نشهد استقرارًا في أسعار النفط الخام، حيث يُتداول خام برنت عند حوالي 73 دولارًا (بارتفاع 0.9% اليوم)، وخام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 69 دولارًا.
- ارتفع سعر غاز TTF إلى ما يزيد قليلًا عن 46 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة (بارتفاع 4.9% اليوم)، بينما انخفض سعر الغاز الطبيعي إلى 3.23 دولارًا (-0.6% منذ بداية اليوم).
- انخفضت أسعار المعادن النفيسة، ويعود ذلك، من بين أمور أخرى، إلى الارتفاع المتجدد في عوائد سندات الخزانة في الاقتصادات الكبرى. ندفع حاليًا حوالي 4125 دولارًا للأونصة من الذهب (-1%)، وأكثر بقليل من 60 دولارًا للفضة (-2.4%).
بيانات الاقتصاد الكلي
- جاءت بيانات طلبات المصانع في ألمانيا الصادرة أمس مفاجئة بارتفاعها (بنسبة 6.2%). كما جاءت قراءة الإنتاج الصناعي لشهر مايو اليوم أفضل من المتوقع (بارتفاع ملحوظ بنسبة 0.9% على أساس شهري).
- لا تزال البلاد تنتظر آثار حزمة التحفيز المالي الضخمة التي أعلنها المستشار فريدريش ميرز في مارس من العام الماضي. وقد خُصص 500 مليار يورو للاستثمارات في البنية التحتية والرعاية الصحية وقطاع الطاقة والتحديث الرقمي آنذاك.
- كما ارتفع معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو (إلى 5.9%). ومع ذلك، فإن هذه القراءة تتوافق إلى حد كبير مع التوقعات.
- ولم تكن بيانات مبيعات التجزئة (1.6% على أساس سنوي) مفاجئة أيضًا.
- في الولايات المتحدة، شهدت مؤشرات مديري المشتريات انخفاضًا طفيفًا لشهر يونيو. واستقر المؤشر المركب عند 51.9، مما يشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي مقارنةً بنسبة 2.7% المذهلة في الربع الأول.
العملات
- بفضل الارتفاع الطفيف في أسعار خام برنت (+0.8% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة) والزيادة الطفيفة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في بورصة TTF الهولندية (+3% خلال الفترة نفسها)، تصدّرت الكرونة النرويجية (+0.5%) قائمة العملات لهذا الأسبوع.
- في المقابل، تتراجع عملات الملاذ الآمن التقليدية، وتحديدًا الين الياباني والفرنك السويسري (كلاهما انخفض بنسبة 0.3%).
العملات الرقمية
- يواصل كل من البيتكوين (-1.2%) والإيثيريوم (-1.4%) انخفاضهما.
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