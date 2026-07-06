ملخص يومي: دونالد ترامب يحدد وتيرة السوق

شهدت التداولات في الولايات المتحدة بداية الأسبوع أجواءً إيجابية، مع مكاسب معتدلة في السوق بشكل عام، وارتفاعات ملحوظة في قطاعات سوقية محددة. ومع اقتراب نهاية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر

شهدت التداولات في الولايات المتحدة بداية الأسبوع أجواءً إيجابية، مع مكاسب معتدلة في السوق بشكل عام، وارتفاعات ملحوظة في قطاعات سوقية محددة. ومع اقتراب نهاية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر US500 بنحو 0.5%. وتتحرك المؤشرات الأخرى ضمن نطاقات مماثلة.

شهدت التداولات في الولايات المتحدة بداية الأسبوع أجواءً إيجابية، مع مكاسب معتدلة في السوق بشكل عام، وارتفاعات ملحوظة في قطاعات سوقية محددة. ومع اقتراب نهاية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر US500 بنحو 0.5%. وتتحرك المؤشرات الأخرى ضمن نطاقات مماثلة.

شهدت التداولات في الولايات المتحدة بداية الأسبوع أجواءً إيجابية، مع مكاسب معتدلة في السوق بشكل عام، وارتفاعات ملحوظة في قطاعات سوقية محددة. ومع اقتراب نهاية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر US500 بنحو 0.5%. وتتحرك المؤشرات الأخرى ضمن نطاقات مماثلة.

شهدت التداولات في الولايات المتحدة بداية الأسبوع أجواءً إيجابية، مع مكاسب معتدلة في السوق بشكل عام، وارتفاعات ملحوظة في قطاعات سوقية محددة. ومع اقتراب نهاية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر US500 بنحو 0.5%. وتتحرك المؤشرات الأخرى ضمن نطاقات مماثلة.

شهدت التداولات في الولايات المتحدة بداية الأسبوع أجواءً إيجابية، مع مكاسب معتدلة في السوق بشكل عام، وارتفاعات ملحوظة في قطاعات سوقية محددة. ومع اقتراب نهاية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر US500 بنحو 0.5%. وتتحرك المؤشرات الأخرى ضمن نطاقات مماثلة.