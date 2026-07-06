ملخص يومي: دونالد ترامب يحدد وتيرة السوق

الولايات المتحدة الأمريكية
- شهدت التداولات في الولايات المتحدة بداية الأسبوع أجواءً إيجابية، مع مكاسب معتدلة في السوق بشكل عام، وارتفاعات ملحوظة في قطاعات سوقية محددة. ومع اقتراب نهاية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر US500 بنحو 0.5%. وتتحرك المؤشرات الأخرى ضمن نطاقات مماثلة.
- أدلى الرئيس الأمريكي بتصريحات متضاربة حول الجغرافيا السياسية والنزاعات المسلحة. فمن جهة، أشار دونالد ترامب إلى أن الحرب في أوكرانيا "أقرب إلى النهاية مما يعتقد معظم الناس". وفي الوقت نفسه، عندما سُئل في مؤتمر صحفي عن مستقبل المفاوضات مع إيران، قال: "يجب على إيران توقيع اتفاق"، وإلا "ستعود الولايات المتحدة وتُنهي الأمر"، وهو ما يُمكن اعتباره تهديدًا بتصعيد محتمل. ويبدو أن السوق لا يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، استنادًا إلى استمرار الضغط على أسعار النفط وارتفاع تقييمات شركات الدفاع.
أخبار الشركات، الولايات المتحدة الأمريكية:
- أصدرت شركة مايكروستراتيجي وثائق تنظيمية تُشير إلى أن الشركة لا تزال تبيع عملة البيتكوين، وأن خسائرها غير المحققة قد بلغت بالفعل 8.32 مليار دولار أمريكي.
- أشاد دونالد ترامب بالرئيس التنفيذي لشركة ديل وشجع الناس على شراء منتجات الشركة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ. وارتفع سهم الشركة بنسبة تتراوح بين 3 و4%.
- وحققت شركتا IREN وTeraWulf مكاسب بعد إعلانهما عن تعاونهما مع شركة Anthropic. ستعمل IREN مع Anthropic على بناء أحد مراكز البيانات، بينما وقّعت TeraWulf اتفاقية إيجار طويلة الأجل، مما يتيح استخدام أحد مواقعها.
- أبل (AAPL.US) وبرودكوم (AVGO.US): ارتفعت أسهم أبل وشركة برودكوم، المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات، بعد الإعلان عن تمديد شراكتهما. من المقرر أن تستمر الاتفاقية حتى عام 2031، وتشمل تطوير رقائق ASIC جديدة لأبل.
- نشر موقع SemiAnalysis تقريرًا يتكهن بتأخيرات في مشروع رفوف خوادم "Kyber". ونفى ممثلو الشركة هذه الشائعات في مقابلة مع بلومبيرغ.
- تماشيًا مع التكهنات التي انتشرت قبل أسابيع، اشترت شركة Blue Owl حصة في فريق كليفلاند كافالييرز. وارتفعت قيمة الشركة بنحو 4%.
بيانات الاقتصاد الكلي، الولايات المتحدة الأمريكية:
- جاء مؤشر مديري المشتريات للخدمات أقل بقليل من التوقعات (51.2 مقابل 51.4)، ولكنه لا يزال يمثل ارتفاعًا عن القراءة السابقة البالغة 50.7.
- وسجل مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) للقطاعات غير الصناعية 54، وهو أقل بقليل من توقعات السوق (54.2).
أوروبا: شهدت الجلسة الأوروبية أداءً متباينًا. ولا يزال التوازن بين العرض والطلب قائمًا. ومن بين الدول الرائدة في تحقيق المكاسب في أوروبا المملكة المتحدة وإيطاليا، حيث ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات بنحو 0.2%.
- قد يدعم التفاؤل السائد في أوروبا الوضع في ألمانيا. فقد وافق مجلس الوزراء الاتحادي على جزء من مشروع ميزانية عام 2027. وتشير الميزانية بوضوح إلى تحول عن النهج المالي المحافظ، وتخصص مبالغ قياسية للقوات المسلحة والاستثمار.
أخبار الشركات، أوروبا:
- صرح الأمين العام لحلف الناتو، السيد روته، في مؤتمر صحفي، بوجود طلب هائل وتدفقات طلبات قوية على مجموعات الدفاع الأوروبية، مما أدى إلى موجة من المكاسب في هذا القطاع. سجلت شركات ليوناردو، وساب، وهينسولد، وراينميتال، وتاليس، وإندرا، وداسو للطيران، وسافران، زيادات تتراوح بين 2 و4%.
- تتقدم المفاوضات بين إيزي جيت وكاسل ليك. وتعتزم شركة الاستثمار الاستحواذ على شركة الطيران البريطانية، رافعةً السعر المقترح إلى 690 جنيهًا إسترلينيًا للسهم، ما يُترجم إلى ارتفاع في قيمة الشركة بنسبة تقارب 10%.
- يدعم تحسن المعنويات وسلسلة من توصيات بنوك الاستثمار تقييمات شركات التكنولوجيا الأوروبية. وقد ارتفع سهم ASML بأكثر من 4%.
سوق الصرف الأجنبي
- في سوق الصرف الأجنبي، يُعد الين الأسوأ أداءً بين العملات الرئيسية، بينما يُعد الجنيه الإسترليني الأقوى.
- ويقول محللو غولدمان ساكس إن الضغط على الين هيكلي، ولن توقف التدخلات انخفاضه. وقد انخفض الين بنحو 0.5% مقابل العملات الرئيسية.
- يشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا مؤقتًا وسط شكوك حول قوة الين وحزم الاحتياطي الفيدرالي، مسجلًا مكاسب تتراوح بين 0.3 و0.5%.
السلع
- يتركز النشاط في سوق السلع على المنتجات الزراعية. وتشهد العقود الآجلة للكاكاو والبن ارتفاعًا كبيرًا يتجاوز 10%. ويعزى ذلك إلى الأمطار الغزيرة التي أدت إلى إغلاق الطرق في غرب إفريقيا وعرقلة الصادرات، نتيجة لظاهرة النينيو.
العملات الرقمية
- يسود التباين في توجهات سوق العملات الرقمية. كانت بداية اليوم هبوطية بشكل واضح ردًا على ملف شركة مايكروستراتيجي التنظيمي، إلا أن تصريحات دونالد ترامب اللاحقة في مؤتمر صحفي ساهمت في تعويض الخسائر وزيادة. وأنهى البيتكوين اليوم مرتفعًا بنحو 1% فوق مستوى 63,000 دولار أمريكي.
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