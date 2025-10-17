انخفاض مؤشر VIX بنسبة 10% وسط محاولة انتعاش وول ستريت🗽

- انخفض مؤشر التقلبات (VIX) بنسبة تقارب 10% وسط محاولات المؤشرات الأمريكية تعويض خسائرها.
- قد يبيع مستشارو التداول المزيد من الأسهم إذا انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
- خفّض مديرو الصناديق السيولة النقدية وزادوا من استثماراتهم في الأسهم.
انعكس منحنى مؤشر التقلبات (VIX) لفترة وجيزة، مما يعني أن مؤشر التقلبات (VIX) على المدى القريب كان أعلى من العقود الآجلة، وهي إشارة إلى أن المتداولين يرون أن عدم اليقين على المدى القصير يفوق المخاطر على المدى الطويل.
- تُعد هذه الانعكاسات نادرة، وغالبًا ما تتزامن مع ضغوط السوق، ولكن هذه الانعكاسات تُوصف بأنها خفيفة، وليست ناجمة عن الذعر.
- قفز مؤشر التقلبات الفوري إلى حوالي 24، وهو أعلى مستوى له منذ آخر موجة بيع مدفوعة بالرسوم الجمركية في أبريل، قبل أن يستقر.
- يقول المحللون إن هذه الخطوة تُظهر أن فائض المضاربة قد تم التخلص منه، وليس أن أزمة تلوح في الأفق.
- يرى كريس مورفي (مجموعة سسكويهانا) أن الانعكاس رد فعل مؤقت - يتوقع المتداولون اضطرابات لكنهم لا يشعرون بالذعر.
- في المقابل، يرى دين كورنوت (مستشارو المخاطر الكلية) أنه إشارة تحذير، تعكس مخاوف أعمق: تقييمات عالية، وتوترات تجارية، واستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.
- تاريخيًا، تحدث معظم قيعان السوق خلال فترة تراجع مؤشر التقلبات (VIX)، ولكن هذه الحالات عادةً ما تتبع تصحيحات أكبر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (5% فأكثر) - على عكس التراجع الطفيف الحالي.
- يحذر المحللون من أنه إذا انخفض مؤشر التقلبات (VIX) إلى ما يقارب 14، فسيشير ذلك إلى عودة حالة من التراخي الخطير في السوق.
- قام مديرو الصناديق بتخفيض السيولة النقدية وزيادة استثماراتهم في الأسهم، مما قد يحد من القوة الشرائية في حالات الانخفاض المستقبلية.
- لا يزال لدى مستشاري تداول السلع (CTAs) إمكانات شراء محدودة لزيادة الارتفاع، ولكنهم قد يبيعون بكثافة (تصل إلى 46 مليار دولار) إذا انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة قليلة أخرى.
- المعنويات العامة: من المرجح أن يظل التقلب مرتفعًا، مما يعكس توازن السوق بين التفاؤل والحذر بعد الصدمة المتعلقة بالرسوم الجمركية.
