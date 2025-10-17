اقرأ أكثر
٨:٣١ م · ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥

انخفاض المعادن الثمينة 📉الذهب ينخفض بنسبة 2%؛ والفضة تفقد 4%

أهم النقاط
GOLD
السلع
-
-
أهم النقاط
  • تراجعت أسعار المعادن الثمينة اليوم بعد تصريحات دونالد ترامب.
  • انخفض الذهب بنسبة 2%، وانخفضت الفضة بأكثر من 4%.

انخفضت أسعار المعادن النفيسة مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، عقب تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن فرض تعريفات جمركية "شاملة" على الصين لن يكون مستدامًا على المدى الطويل. وللحظة، بدا الذهب على وشك مواصلة أكبر ارتفاع له منذ انهيار ليمان براذرز عام 2008، لكن الأسعار تراجعت لاحقًا مع تبني ترامب لهجة أكثر هدوءًا بشأن السياسة التجارية. وساهم الإعلان عن لقاء بين الرئيس الأمريكي والزعيم الصيني شي جين بينغ في تهدئة معنويات السوق وخفض الطلب على أصول الملاذ الآمن.

المصدر: xStation5

مع ذلك، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 60% هذا العام، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية، وعمليات شراء البنوك المركزية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية. ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يبلغ متوسط ​​سعر الذهب 4488 دولارًا أمريكيًا في عام 2026، بينما يرى بنك إتش إس بي سي أن يكون 5000 دولار أمريكي هدفًا واقعيًا. ولا يزال الطلب الفعلي قويًا في آسيا، حيث وصلت علاوات الذهب الفورية في الهند إلى أعلى مستوياتها في عقد من الزمان.

المصدر: xStation5

٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٣٩ م

ندوة مهمة عن الذهب؟
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٠٣ م

ملخص يومي: بداية خضراء لأسبوع التداول الجديد 📈
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:١١ م

ارتفاع NATGAS بنسبة 12% 🚨📈
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥, ٦:٥٧ م

الذهب يعود إلى مستوياته القياسية 📈

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات