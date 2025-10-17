انخفاض المعادن الثمينة 📉الذهب ينخفض بنسبة 2%؛ والفضة تفقد 4%

انخفضت أسعار المعادن النفيسة مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، عقب تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن فرض تعريفات جمركية "شاملة" على الصين لن يكون مستدامًا على المدى الطويل. وللحظة، بدا الذهب على وشك مواصلة أكبر ارتفاع له منذ انهيار ليمان براذرز عام 2008، لكن الأسعار تراجعت لاحقًا مع تبني ترامب لهجة أكثر هدوءًا بشأن السياسة التجارية. وساهم الإعلان عن لقاء بين الرئيس الأمريكي والزعيم الصيني شي جين بينغ في تهدئة معنويات السوق وخفض الطلب على أصول الملاذ الآمن.

المصدر: xStation5

مع ذلك، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 60% هذا العام، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية، وعمليات شراء البنوك المركزية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية. ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يبلغ متوسط ​​سعر الذهب 4488 دولارًا أمريكيًا في عام 2026، بينما يرى بنك إتش إس بي سي أن يكون 5000 دولار أمريكي هدفًا واقعيًا. ولا يزال الطلب الفعلي قويًا في آسيا، حيث وصلت علاوات الذهب الفورية في الهند إلى أعلى مستوياتها في عقد من الزمان.

المصدر: xStation5