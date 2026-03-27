عمومية «باركن» تقر توزيعات نصفية 11.46 فلس عن النصف الثاني 2025

وافقت الجمعية العمومية لشركة باركن ، المدرجة في سوق دبي المالي، خلال اجتماعها أمس على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن النصف الثاني 2025 وأوضحت الشركة في افصاح لسوق دبي المالي، أن التوزيعات النقدية بقيمة 343.72 مليون درهم ما يعادل 11.4574 فلس للسهم عن النصف الثاني 2025.

هذا وكان مجلس إدارة شركة باركن أوصى خلال اجتماعه أمس الأربعاء 25 فبراير 2026، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني 2025.

وارتفع صافي ربح شركة باركن، بنسبة 48% بنهاية عام 2025، إلى 626 مليون درهم، مقارنة بعام 2024.

كما أوضحت الشركة في بيان، أن الإيرادات زادت بنسبة 43% بنهاية عام 2025 إلى 1.326 مليار درهم وأشارت إلى أن ارتفاع الإيرادات يعود إلى النجاح في تطبيق التعرفة المرنة لمواقف المركبات، وإضافة مواقف جديدة ضمن المحفظة، وزيادة الطلب على البطاقات الموسمية، وتعزيز نشاط الرقابة والتنظيم.

يشار كان مجلس إدارة شركة باركن، قد وافق خلال أكتوبر 2025، على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 311.997 مليون درهم على المساهمين، بواقع 10.3999 فلس للسهم، عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025.