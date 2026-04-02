عمومية «ديوا» توزع 6.2 فلس عن النصف الثاني 2025

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، موافقة مساهمي الشركة على دفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 3.1 مليار درهم، عن النصف الثاني من عام 2025 للمساهمين المؤهلين .

كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم بواقع 6.2 فلس لكل سهم، عن النصف الثاني من عام 2025، والتي من المقرر توزيعها لمساهمي الشركة المؤهلين، خلال شهر إبريل 2026، ويجب أن يكون المساهم مقيداً في سجل المساهمين بتاريخ أقصاه الاثنين 13 إبريل 2026. وبلغت الأرباح النقدية للمساهمين عن كامل العام 2025 ما قيمته 12.4 فلسا للسهم ليبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 6.2 مليار درهم.

من جانبه قال ماجد حمد رحمه الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للمال والأعمال والسياحة، ونموذجاً متقدماً في الابتكار والتنمية المستدامة وجاذبية الاستثمارات، مستندة إلى تخطيط استراتيجي راسخ وحوكمة رشيدة وقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة. وخلال عام 2025، واصلت الهيئة تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية مدفوعة بالنمو المتواصل في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إلى جانب التوسع في الاستثمارات النوعية في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية. كما عززت الهيئة ريادتها العالمية في مؤشرات الأداء الرئيسية للشركات الخدماتية، محافظة على مستويات قياسية في الاعتمادية والكفاءة التشغيلية. وارتفعت الإيرادات السنوية المجمّعة لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2025 بنسبة 6.02%، لتصل إلى 32.84 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. وارتفع صافي الأرباح السنوية بعد الضرائب للمجموعة بنسبة 25.17%، ليصل إلى 9.06 مليار درهم مقارنة بالعام السابق».

من جانب أخر قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «شكل عام 2025 محطة بارزة في مسيرة الهيئة، حيث سجلت المجموعة إيرادات غير مسبوقة بلغت 32.8 مليار درهم، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بلغت 17.3 مليار درهم، وأرباح تشغيلية قاربت 11 مليار درهم لأول مرة. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.06 مليار درهم، وهو ما يغطي توزيعات الأرباح السنوية البالغة 6.2 مليار درهم نحو مرة ونصف. ويعكس النمو المتسارع في الطلب على خدماتنا النمو القوي لاقتصاد دبي، حيث ارتفع الطلب الذروي على الكهرباء بنسبة 5.8%، ليصل إلى 11,391 ميجاوات، كما ارتفع الطلب الذروي اليومي على المياه بنسبة 7%، ليصل إلى 487 مليون جالون يومياً مقارنة بالعام السابق. واستلهاماً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل الهيئة مسيرتها لتحقيق مستويات أعلى من التميز في جميع أنشطتها، لاسيما في تعزيز أجندة الطاقة الخضراء، ودعم مسيرة دبي نحو الحياد الكربوني، بحلول عام 2050. وفي هذا الإطار، يهدف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي كانت خططه الأولية تبلغ 5000 ميجاوات في موقع واحد، الوصول إلى 8000 ميجاوات بحلول عام 2030. ومن إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للهيئة والتي بلغت 17,979 ميجاوات بنهاية عام 2025، شكلت القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة نسبة 21.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 36% بحلول عام 2030، الأمر الذي سيسهم في تجنب أكثر من 8.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً».