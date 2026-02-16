عندما يصبح الذكاء الاصطناعي خطراً

قبل فترة وجيزة، كان الذكاء الاصطناعي رمزًا للنمو غير المحدود تقريبًا. كانت الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي تحطم أرقامًا قياسية في التقييم، وكان الرأي السائد أن هذه التقنية ستصبح محركًا عالميًا للأرباح في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا. أما اليوم، فقد تغير الوضع تمامًا. فبدلًا من الحماس، يُطرح السؤال بشكل متزايد حول الشركات التي قد تخسر وتلك التي قد تستفيد من ثورة الذكاء الاصطناعي. كل شك، وكل بصيص من الشك، يجعل السوق أشبه بحقل ألغام، حيث كل خطوة محفوفة بالمخاطر. لم تعد الأسواق توجه رؤوس الأموال بشكل جماعي، بل بشكل انتقائي، لفصل الشركات الرابحة المحتملة عن تلك التي قد لا تصمد أمام التحول التكنولوجي.

يتجلى هذا التغير في المزاج العام بشكل خاص في قطاع التكنولوجيا. فالشركات التي كانت حتى وقت قريب المستفيد الرئيسي من تدفقات رأس المال، تشهد الآن تصحيحًا حادًا في تقييماتها. وتبرز الشكوك حول ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في تطوير الذكاء الاصطناعي ستجلب عوائد حقيقية وسريعة. ونتيجة لذلك، تعرضت المؤشرات التي تضم حصة كبيرة من شركات التكنولوجيا لضغوط، وازدادت تقلبات السوق بشكل ملحوظ.

يكتنف الغموض أيضاً مدى سرعة انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية وتوفرها بأسعار معقولة. فإذا حدث ذلك، قد لا تدوم الميزة التنافسية القائمة على التكنولوجيا وحدها طويلاً. ما سيُؤخذ في الاعتبار هو البيانات الفريدة، وحجم العمليات، وقوة العلامة التجارية، والقدرة على دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات القائمة. ولم تعد المخاوف مقتصرة على قطاع التكنولوجيا، بل يجري تحليل مدى قابلية قطاعات الخدمات المالية والاستشارات والقانون والعقارات والخدمات اللوجستية للأتمتة. فإذا استطاع الذكاء الاصطناعي أداء بعض المهام بسرعة وبتكلفة أقل من البشر، فقد تتعرض هوامش أرباح الشركات التقليدية لضغوط، مما قد يؤدي إلى عمليات بيع واسعة النطاق وزيادة الحذر في السوق.

في ظل الظروف الراهنة، تسود قاعدة "عند الشك، بِع". تتدفق رؤوس الأموال نحو الصناعات المقاومة للأتمتة أو تلك التي تستفيد بشكل مباشر من الطلب المتزايد على الأدوات والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. تدخل الأسواق المالية مرحلة لم يعد فيها الذكاء الاصطناعي مجرد وعد بالنمو، بل أصبح عاملاً مؤثراً في تقييمات الشركات. هذه مرحلة طبيعية في نضوج أي تقنية رائدة: فبعد النشوة تأتي مرحلة التحقق. هذا يعني مزيدًا من الانتقائية، وتحليلًا معمقًا لنماذج الأعمال، ونهجًا أكثر حذرًا في التقييمات.

لا تزال ثورة الذكاء الاصطناعي مستمرة، لكن الأسواق لم تعد تنظر إليها بنظرة ثنائية. فبدلًا من سيناريو "الربح للجميع"، تتسع الفجوة بين من سينجحون في التكيف مع التكنولوجيا ومن قد يقعون ضحايا لها. ويعني هذا الغموض أن أسواق الأسهم اليوم أشبه بساحة تصويبات دقيقة متوترة بدلًا من مسار صعودي ثابت، وكل خطوة يخطوها المستثمرون قد تحدد القيمة المستقبلية للشركات.