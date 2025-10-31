AbbVie تقترب من أدنى مستوى لها في شهر بعد تقرير الأرباح 📉

حققت شركة آبفي أرباحًا فاقت توقعات الأرباح، لكنها تواجه ضغوطًا من تباطؤ مبيعاتها في مجالي طب الأورام والمستحضرات التجميلية. انخفض سهم الشركة اليوم بنحو 4%، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 26 سبتمبر.

الأرباح: بلغ ربح السهم المعدل 1.86 دولار أمريكي، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 1.77 دولار أمريكي ( FactSet ).

الإيرادات: بلغت 15.7 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات البالغة 15.5 مليار دولار أمريكي.

التوقعات: رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله، مما يشير إلى ثقة في عملياتها الأساسية.

نقاط الضعف: تباطأ نمو قطاعي طب الأورام والمستحضرات التجميلية - بما في ذلك البوتوكس والجوفيديرم - ولم يرق إلى مستوى توقعات السوق.

يمكن اعتبار ضعف نمو قطاعي طب التجميل مقياسًا لمعنويات إنفاق المستهلكين، مما يشير إلى اتجاهات حذرة في الطلب على الرعاية الصحية التقديرية.

حقق قطاعا المناعة والأعصاب في آبفي نموًا قويًا من رقمين، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12% و20% على التوالي. واصل دوائي Skyrizi وRinvoq الرائدان تحقيق أداء متفوق، مما عزز ريادة AbbVie في علاجات المناعة الذاتية. وشهد دواء Humira المضاد للالتهابات، الذي كان مهيمنًا في السابق، انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 55% لتصل إلى 993 مليون دولار، حيث استمرت الأدوية الحيوية المماثلة الأرخص في تآكل حصته السوقية بعد فقدانه حقوق الحصرية في عام 2023. كما عانت أقسام أخرى:

علم الأورام: انخفض بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.68 مليار دولار

الجماليات (البوتوكس، جوفيديرم): انخفض بنسبة 3.7% ليصل إلى 1.19 مليار دولار

أثار ضعف قطاع الجماليات - الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه مؤشر على ثقة المستهلك - مخاوف المستثمرين بشأن اتجاهات الطلب في الإنفاق على الرعاية الصحية التقديرية. وتُسلط نتائج AbbVie الضوء على شركة في مرحلة انتقالية ناجحة - حيث عوّضت محفظة أدويتها الجديدة انخفاض Humira. ومع ذلك، أثر ضعف قطاعي علم الأورام والجماليات على ثقة المستثمرين، مما أدى إلى تراجع حاد في السهم على الرغم من التوجيهات المتفائلة ونمو الأرباح.

