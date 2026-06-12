أبو ظبي تعزز استقرار السوق العقاري بقرار تثبيت الإيجارات

خطوة استراتيجية لدعم التوازن في القطاع العقاري

في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق العقاري، اتخذت أبوظبي قراراً مهماً يقضي بتطبيق زيادة إيجارية بنسبة صفر بالمئة على جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية عند التجديد وحتى إشعار آخر. ويعكس هذا التوجه رؤية طويلة الأمد تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على استدامة النمو العقاري في الإمارة.

استقرار أكبر وثقة متزايدة في السوق

من المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز مستويات الشفافية والوضوح داخل السوق العقاري، فضلاً عن دعم الثقة بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرون والملاك والمستأجرون وشركات الوساطة العقارية. كما يوفر بيئة أكثر استقراراً في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الإقليمية تحديات مرتبطة بارتفاع التكاليف وتقلبات الطلب.

الطلب العقاري يواصل زخمه في أبوظبي

رغم تثبيت الإيجارات، يواصل السوق العقاري في أبوظبي تسجيل معدلات طلب قوية على الوحدات السكنية. وتشير بيانات الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2026 إلى تصدر جزيرة الريم، ومدينة خليفة، وشاطئ الراحة، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة الرياض قائمة المناطق الأكثر جذباً للباحثين عن الشقق السكنية.

أما بالنسبة للفلل، فقد برزت مدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، وجزيرة ياس، ومدينة الرياض، والريف ضمن أكثر المناطق طلباً، ما يعكس استمرار جاذبية الإمارة للسكن والاستثمار بفضل تطور بنيتها التحتية وتنوع مشاريعها العقارية.

فوائد مباشرة للمستأجرين والشركات

يساهم تجميد الزيادات الإيجارية في تشجيع المستأجرين على تجديد عقودهم والبقاء في المجتمعات السكنية الحالية، الأمر الذي يقلل من معدلات الانتقال بحثاً عن خيارات أقل تكلفة. كما يعزز ذلك الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر والمقيمين.

وفي المقابل، تستفيد الشركات، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من وضوح أكبر في التكاليف التشغيلية، ما يمنحها قدرة أفضل على التخطيط المالي والتوسع في أعمالها.

التركيز على جودة الخدمات بدلاً من رفع الأسعار

من المنتظر أن يدفع القرار السوق العقاري نحو المنافسة القائمة على القيمة المضافة بدلاً من الاعتماد على رفع الإيجارات. وتشمل هذه القيمة جودة الخدمات، وتطوير المرافق، وتحسين البنية التحتية، وتوفير بيئات سكنية متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين.

خبراء: القرار يدعم الاستدامة ويعزز الثقة

أكد عدد من المتخصصين في القطاع العقاري أن القرار يمثل خطوة إيجابية تعزز استقرار السوق على المدى الطويل. وأشاروا إلى أنه يشجع الملاك على تبني سياسات تسعير أكثر استدامة، ويساهم في بناء علاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، إلى جانب دعم الممارسات العقارية المسؤولة.

كما يرى الخبراء أن استقرار الإيجارات يعزز ثقة المستأجرين عند اتخاذ القرارات السكنية، ويعكس مستوى النضج الذي وصل إليه السوق العقاري في أبوظبي، فضلاً عن حرص الجهات التنظيمية على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة.

رؤية مستقبلية قائمة على الاستقرار

تؤكد أبوظبي من خلال هذه الخطوة التزامها بتطوير سوق عقاري يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والشفافية. ويبدو أن الإمارة تراهن على نموذج تنموي يركز على استدامة النمو، وتحسين البيئة التنظيمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار طويل الأجل، بما يدعم مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العقارية في المنطقة.