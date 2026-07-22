ملخص اليوم: استقرار وول ستريت رغم ارتفاع أسعار النفط

تشهد مؤشرات الأسهم استقرارًا نسبيًا رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط وسط الصراع في الشرق الأوسط. بعد إغلاق السوق الأمريكية، ستعلن شركتا ألفابت وتسلا عن أرباحهما، ومن المتوقع أن يكون هذان الإعلانان الحدثين الرئيسيين في المساء، وربما محفزين لزيادة تقلبات العقود الآجلة للمؤشرات.

ارتفع سعر خام برنت إلى حوالي 95 دولارًا للبرميل قبل أن يتراجع قليلًا. وأشار الرئيس ترامب إلى استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وحذر إيران من أن الهجمات على السفن التجارية قد تؤدي إلى شن هجمات على البنية التحتية الحيوية للبلاد.

انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.01 مليون برميل، وهو ما يزيد قليلًا عن توقعات السوق (-1.95 مليون برميل).

ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 0.765 مليون برميل، بينما توقع الاقتصاديون انخفاضًا قدره 1.905 مليون برميل.

انخفضت مخزونات المشتقات النفطية بمقدار 1.395 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات بزيادة قدرها 0.825 مليون برميل.

انخفضت مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بمقدار 0.674 مليون برميل، بعد ارتفاعها بمقدار 0.430 مليون برميل في الأسبوع السابق.

يُتابع المستثمرون عن كثب نتائج أرباح شركات ألفابت، وتسلا، وآي بي إم، وتكساس إنسترومنتس، وسيرفيس ناو، والتي من المتوقع أن تُقدّم رؤى جديدة حول الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، والطلب على الحوسبة السحابية، وميزانيات تكنولوجيا المؤسسات، وتوقعات قطاع التكنولوجيا.

ارتفع سعر الذهب اليوم بنحو 1.8%، متجاوزًا 4150 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت الفضة بنحو 4%. ويتراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف، بينما يستقر سعر البيتكوين عند حوالي 66000 دولار.

انخفضت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بنحو 5% اليوم لتصل إلى حوالي 5300 دولار للطن، مُتأثرةً بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وارتفاع مخزونات البورصة إلى أعلى مستوى لها في عامين، وظهور مؤشرات على تحسن الإمدادات من غرب إفريقيا. ارتفعت صادرات الكاكاو من نيجيريا بنسبة 30% على أساس سنوي في يونيو، بينما زادت الشحنات من ساحل العاج بنسبة 21% منذ بداية الموسم، مما يعزز التوقعات بزيادة وفرة الكاكاو عالميًا.

تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حاليًا إلى احتمال بنسبة 31% لرفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، واحتمال بنسبة 75% لرفعها مرة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. في غضون ذلك، لا يزال دويتشه بنك متفائلًا بشأن الأسهم الأمريكية، مشيرًا إلى نمو أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تقارب 30%، ويتوقع مكاسب متواضعة للسوق بنسبة 2% خلال موسم إعلان الأرباح الحالي.

انخفضت أسهم شركة آبل بأكثر من 1% على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الشركة تُعدّ لتحديث شامل لمجموعة أجهزة ماك لدعم استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك طرازات جديدة من ماك بوك، وماك ميني، وماك ستوديو، بالإضافة إلى إصدارات OLED مستقبلية.

انخفضت أسهم آبل بأكثر من 1% على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الشركة تُحضّر لتحديث شامل لمجموعة أجهزة ماك لدعم استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك طرازات جديدة من ماك بوك، وماك ميني، وماك ستوديو، بالإضافة إلى إصدارات OLED مستقبلية. انخفضت أسهم ريديت بنحو 9% بعد تقارير تفيد بأن الشركة تدرس إنهاء وصول جوجل إلى محتوى ريديت لتدريب الذكاء الاصطناعي، مما قد يعرض إحدى شراكاتها الرئيسية في مجال ترخيص الذكاء الاصطناعي للخطر.

مؤشر US30 (الفاصل الزمني D1)

المصدر: xStation5