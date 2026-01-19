أداء قوي لسوق الأسهم السعودي.. زيادة في القيمة مع ارتفاع التداولات

أظهر التقرير الأسبوعي لقيمة ملكية المستثمرين في السوق السعودية ، الصادر عن تداول السعودية، ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية إلى 9,158.82 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 15 يناير 2026، مسجلة زيادة قدرها 4.42% أو ما يعادل 387.3 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع السابق.

ووفقًا للتقرير، شكّلت ملكية المستثمرين الأجانب نحو 4.76% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق، مع استمرارهم في الحفاظ على حضورهم ضمن استثمارات السوق السعودية.

على صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي بمقدار 93.86 نقطة ليصل إلى 10,912.18 نقطة، في تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال، مع تداول حوالي 180 مليون سهم خلال الأسبوع.

يشار أنه سجلت أسهم الدرع العربي، وتشب، وبان، وشمس، والعبيكان للزجاج أكبر مكاسب بين الشركات، بينما جاءت أسهم تسهيل، وسدكو كابيتال ريت، وسماسكو، وصادرات، وبي سي آي في صدارة الخسائر وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.55% و2.34%، ما يعكس تباين أداء الأسهم في السوق السعودية خلال الأسبوع

سوق الأسهم السعودية، المعروف رسميًا باسم تداول السعودية، هو السوق المالي الرئيسي في المملكة العربية السعودية، ويعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية.

هذا وقد تأسس السوق في عام 2007 بعد تحويله من هيئة السوق المالية التقليدية إلى شركة مساهمة مقفلة تحت إشراف هيئة السوق المالية السعودية (CMA).

يجدر الاشارة أنه يضم السوق عددًا كبيرًا من الشركات المدرجة في قطاعات مختلفة مثل البنوك، الطاقة، الصناعة، الخدمات، والتجزئة، ويتيح للمستثمرين المحليين والأجانب شراء وبيع الأسهم والأوراق المالية الأخرى، فيما يتم مراقبته من خلال مؤشر السوق الرئيسي، الذي يعكس أداء الأسهم المدرجة ويستخدم كمقياس لصحة الاقتصاد السعودي.