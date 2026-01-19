التقويم الاقتصادي: دافوس وأرباح وول ستريت الفصلية 🔎

يبدأ هذا الأسبوع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، جامعًا نحو 3000 مشارك، من بينهم مليارديرات تتجاوز ثرواتهم مجتمعة 500 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى قادة أعمال ومصرفيين وسياسيين.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، سنطلع أيضًا على قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة.

الجدول الزمني المفصل لهذا الأسبوع (بتوقيت غرينتش +1):

الاثنين، 19 يناير

طوال اليوم - عطلة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية

طوال اليوم - انطلاق منتدى دافوس

03:00 - الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والتصنيع في الصين

11:00 - معدل التضخم المنسق لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو

14:30 - معدل التضخم في كندا

الثلاثاء، 20 يناير

02:00 - قرار سعر الفائدة في الصين

08:00 - معدل التضخم في ألمانيا

08:00 - بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة

08:30 - معدل التضخم في سويسرا

بعد الجلسة - نتائج نتفليكس

الأربعاء، 21 ديسمبر

طوال اليوم - خطاب ترامب في دافوس

8:00 - مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في المملكة المتحدة

8:30 - خطاب لاغارد من البنك المركزي الأوروبي

17:45 - خطاب لاغارد من البنك المركزي الأوروبي

22:40 - بيانات معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط الأمريكية (أسبوعيًا)

الخميس، 22 يناير

طوال اليوم - عطلة رسمية في الصين

1:30 - بيانات سوق العمل الأسترالية

10:00 - قرار بنك النرويج المركزي

10:00 - بيانات سوق العمل والصناعة في بولندا

1:30 مساءً - محضر اجتماع مجلس الأعمال الأوروبي

14:30 - بيانات الناتج المحلي الإجمالي/مطالبات البطالة الأمريكية

16:30 - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول احتياطيات الغاز

18:00 - بيانات وزارة الطاقة الأمريكية حول مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة

بعد الجلسة - نتائج شركة إنتل

الجمعة، 23 يناير

00:30 - معدل التضخم في اليابان

02:00 - قرار بنك اليابان

10:00 - بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لقطاعي الخدمات والصناعة لشهر يناير

11:00 - خطاب لاغارد من البنك المركزي الأوروبي

15:45 - بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي لقطاعي الخدمات والصناعة لشهر يناير

16:00 - بيانات جامعة مانشستر لشهر يناير

سيشهد هذا الأسبوع أيضًا إعلان أرباح شركات ما يُسمى بـ"الاقتصاد التقليدي"، إلى جانب تقارير من شركات التكنولوجيا. ستقدم الشركات التالية نتائجها الفصلية: