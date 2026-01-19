موجز منتصف النهار: المؤشرات الأوروبية تحت ضغط بسبب نزاع غرينلاند، واليابان تعلن عن انتخابات مبكرة 🎙️

تشهد المؤشرات الأوروبية انخفاضًا حادًا نسبيًا مدفوعًا بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية. وقد تراجعت مؤشرات الأسهم بنسب تتراوح بين 1.00% و1.80%.

انخفض مؤشر DE40 الألماني بنسبة 1.50%، ومؤشر FRA40 الفرنسي بنسبة 1.60%، ومؤشر WIG20 البولندي بنسبة 0.80%، ومؤشر ITA40 الإيطالي بنسبة 1.40%. كما انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي بنسبة 1.77%. في المقابل، لا يزال اليورو قويًا نسبيًا، حيث ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.34%.

تهدف تصريحات ترامب التي تُلمّح إلى فرض تعريفات جمركية جديدة على أوروبا إلى الضغط على صانعي السياسات، ولا سيما الدنمارك، بشأن المفاوضات المتعلقة بغرينلاند. وقد عادت السياسة التجارية إلى صدارة الاهتمام، وتُقوّض هذه الاضطرابات الثقة في الاتفاقيات التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 93 مليار يورو على الواردات من الولايات المتحدة، مع إمكانية إعادة تفعيل الإجراءات التي تم إعدادها العام الماضي.

كما أثار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إمكانية استخدام آلية مكافحة الإكراه، التي قد تحد من وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا تزال معظم الدول الأعضاء تفضل الحوار.

تنسق فرنسا وألمانيا ردًا مشتركًا تجاه الولايات المتحدة، بينما تتعامل قيادة الاتحاد الأوروبي بشكل عام مع الإجراءات الانتقامية كوسيلة ضغط قبل اجتماعات رفيعة المستوى مع ترامب خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

يبدأ منتدى دافوس هذا الأسبوع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

أكدت بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر ديسمبر/كانون الأول أن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بلغ 1.9% على أساس سنوي، بينما ظل التضخم الأساسي مرتفعًا عند 2.3%، مما يعزز موقف البنك المركزي الأوروبي الحذر.

لا يزال التضخم المرتفع باستمرار في قطاع الخدمات (3.4%) يحد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على الإشارة إلى تيسير سريع للسياسة النقدية.

في آسيا، أعلن رئيس الوزراء الياباني عن انتخابات مبكرة مقررة مطلع فبراير، سعياً منه لترسيخ سلطته السياسية.

أشارت السلطات اليابانية إلى استعدادها للتدخل ضد أي تحركات مفرطة أو مضاربة في سوق العملات.

يُعدّ الاتحاد الأوروبي أيضاً لوائح جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الموردين الصينيين في قطاعات البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الاتصالات وأنظمة الطاقة الشمسية وتقنيات الأمن.

على صعيد الشركات، لفتت شركة تسلا الأنظار بعد أن أشارت كاثي وود من شركة ARK Invest إلى أن الشركة تتحول من شركة تصنيع سيارات تقليدية إلى منصة تكنولوجية وسيارات أجرة ذاتية القيادة ذات هوامش ربح عالية.