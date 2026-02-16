أداء استثنائي في 2025: شركات “أدنوك” المدرجة تسجل 51.8 مليار دولار إيرادات

حققت شركات مجموعة أدنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نتائج مالية قياسية خلال عام 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 190.1 مليار درهم (51.8 مليار دولار)، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصلت إلى 61.3 مليار درهم (16.7 مليار دولار)، فيما سجل صافي الربح 35.8 مليار درهم (9.7 مليار دولار). كما أعلنت الشركات عن توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 26.4 مليار درهم (7.2 مليار دولار)، رهناً بموافقة المساهمين.

وسجلت أدنوك للتوزيع أداءً قياسياً مدعوماً بارتفاع الطلب على الوقود ونمو أنشطة التجزئة، لترتفع أرباحها التشغيلية 11.1% إلى 4.3 مليار درهم، وصافي الربح 15.4% إلى 2.79 مليار درهم، مع توسع شبكة محطاتها إلى 1,010 محطات وزيادة نقاط شحن المركبات الكهربائية إلى 402 نقطة.

بدورها، واصلت أدنوك للحفر التوسع محققة إيرادات 18 مليار درهم بنمو 22%، وصافي ربح بلغ 5.3 مليار درهم بزيادة 11%، مدفوعة بتنامي أنشطة الحفر التقليدية وغير التقليدية.

أما أدنوك للغاز فسجلت صافي دخل قياسي قدره 19.1 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، رغم تراجع متوسط سعر خام برنت، مستفيدة من قوة الطلب المحلي وتحسن الهوامش.

وحققت أدنوك للإمداد والخدمات نمواً لافتاً، بارتفاع الإيرادات 41% إلى 18.4 مليار درهم، عقب استكمال الاستحواذ على حصة 80% في شركة “نافيغ8”.

كما أعلنت بروج صافي أرباح 4.04 مليار درهم، بإيرادات 21.48 مليار درهم، فيما سجلت فيرتيغلوب نمواً قوياً، مع ارتفاع صافي الربح المعدل 87% إلى 1.19 مليار درهم، مدعومة بتنفيذ إستراتيجية “النمو 2030”.

وتعكس هذه النتائج قوة نموذج أعمال “أدنوك” المتكامل عبر سلسلة القيمة، وقدرته على تحقيق نمو مستدام وعوائد تنافسية للمساهمين رغم تقلبات الأسواق العالمية.