نظرة مستقبلية على توقعات شركة مايكرون للربع الثاني من عام 2026. هل تشهد دورة الذاكرة الفائقة ذروتها؟

اليوم، وبعد إغلاق السوق، ستعلن شركة مايكرون تكنولوجي عن نتائجها للربع الثاني من السنة المالية 2026. ويحظى هذا الحدث بمتابعة دقيقة ليس فقط من قبل المستثمرين، بل أيضاً من قبل قطاع أشباه الموصلات بأكمله والعاملين في مجال الذكاء الاصطناعي. ويُتوقع أن يُحدد تقرير مايكرون مسار قطاع ذاكرة النطاق الترددي العالي، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة NAND وذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) في مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعقد آمال كبيرة على مايكرون، حيث يتوقع المحللون أن تصل إيراداتها إلى حوالي 19.4 مليار دولار، ما يُمثل نمواً سنوياً بنسبة 150% تقريباً، وأن يبلغ ربح السهم الواحد حوالي 8.7 دولار أمريكي. كما يُتوقع أن يبلغ هامش الربح الإجمالي حوالي 69%، وهامش الربح التشغيلي 62%.

توقعات السوق

إيرادات الربع الثاني من السنة المالية 2026: 19.4 مليار دولار أمريكي (150% على أساس سنوي)

ربحية السهم: 8.7 دولار أمريكي

هامش الربح الإجمالي: 69%

هامش الربح التشغيلي: 62%

توقعات الربع القادم

إيرادات الربع الثالث من السنة المالية 2026: حوالي 23.8 مليار دولار أمريكي، هامش ربح إجمالي يزيد عن 71%، ربحية سهم تقارب 11 دولارًا أمريكيًا

يتوقع المحللون تجاوزًا قياسيًا لتوقعات السوق، وارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذاكرة مدفوعًا بالطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشير توقعات الربع الثالث أيضًا إلى إيرادات تبلغ 23.8 مليار دولار أمريكي، وهامش ربح إجمالي يزيد عن 71%، وربحية سهم تقارب 11 دولارًا أمريكيًا. تُبرز هذه الأرقام المرتفعة الطبيعة الاستثنائية لدورة نمو سوق الذاكرة الحالية، مدفوعة بشكل أساسي باستثمارات الذكاء الاصطناعي ومحدودية العرض.

مكانة شركة مايكرون في السوق وأهميتها في قطاع أشباه الموصلات

في عام 2026، ارتفعت أسهم مايكرون بنحو 60%، بعد أن تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا في عام 2025. في المقابل، لم يحقق العديد من المنافسين في صناعة أشباه الموصلات سوى مكاسب طفيفة. تجاوزت القيمة السوقية لشركة مايكرون 500 مليار دولار، متفوقةً بذلك على شركات مثل أوراكل، ومصنفةً إياها ضمن الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع الذاكرة.

يُمكّن ارتفاع الأسعار والطلب القوي على ذاكرة مراكز البيانات شركة مايكرون من الحفاظ على سيطرتها على الإيرادات وهوامش الربح. كما يمنحها موقعها المتميز في قطاع الذاكرة عالية النطاق الترددي قوة تفاوضية مع مزودي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة، ويساهم في استقرار إيراداتها من تطبيقات خوادم الذكاء الاصطناعي.

يزيد اللاعبون الرئيسيون في السوق، بما في ذلك أمازون وجوجل ومايكروسوفت وميتا، استثماراتهم في الذاكرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات من الجيل التالي. ونتيجةً لذلك، يُعزى جزء كبير من نمو إيرادات مايكرون إلى الطلب المستقر من الشركات والخوادم.

ذاكرة HBM وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) أساس الدورة الفائقة

أصبحت ذاكرة HBM4e المنتج الأساسي لشركة مايكرون. تم التعاقد على كامل الطاقة الإنتاجية لعام 2026، مع انضمام عملاء جدد إلى قوائم الانتظار. يُبقي العرض المحدود، إلى جانب الطلب المتزايد، الأسعار مرتفعة للغاية، ويُعدّ تراكم الطلبات عاملاً أساسياً في استقرار الإيرادات خلال الفصول القادمة.

لا يزال قطاع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) يُشكّل جزءاً كبيراً من الإيرادات. تشهد عمليات نشر خوادم DDR5 وDDR5X نمواً يتراوح بين 20 و25% سنوياً، مدفوعةً بإنشاء مراكز بيانات جديدة وتحديث المرافق القائمة. يُحافظ انضباط العرض لدى أكبر ثلاث شركات مصنّعة - مايكرون، وسامسونج، وإس كيه هاينكس - على ارتفاع الأسعار ويدعم هوامش ربح إجمالية تتجاوز 50%.

على الرغم من أن قطاع ذاكرة الوصول العشوائي غير المتطايرة (NAND) يستعيد زخمه بفضل الطلب على محركات الأقراص الصلبة SSD في مراكز البيانات، إلا أن سوق المستهلكين لا يزال أضعف. تُركّز مايكرون على التطبيقات الصناعية ذات الهوامش الربحية العالية، مما يُساعد على استقرار الإيرادات على الرغم من تباطؤ أسواق أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية.

استثمارات الإنتاج وخطة 2027

تواصل مايكرون توسيع مصانعها في نيويورك، وافتتحت مصنعاً في الهند، مما سيزيد من الطاقة الإنتاجية على المدى المتوسط. من المتوقع أن تصل خطوط إنتاج ذاكرة HBM الجديدة إلى طاقتها التشغيلية الكاملة في عام 2027. وفي عام 2026، تستغل الشركة طاقتها الإنتاجية الحالية بالكامل، مما يسمح لها بالحفاظ على أسعار مرتفعة للذاكرة وهوامش ربح قوية.

سيراقب السوق عن كثب كيف ستؤدي استثمارات المصانع الجديدة إلى زيادة العرض واستقرار الأسعار. ويُعدّ الاستغلال الأمثل للمصانع القائمة، إلى جانب الطلبات المتراكمة من ذاكرة HBM وذاكرة DRAM، أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية والربحية.

الطلب من مراكز البيانات العملاقة والعوامل العالمية

يُحفز الطلب من الشركات الرائدة مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت مبيعات ذاكرة HBM وذاكرة DRAM في مراكز البيانات. وترتبط طلبات وحدات معالجة الرسومات (GPU) والذاكرة ارتباطًا وثيقًا بخطط استثمار مراكز البيانات العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي. وأي تباطؤ في الإنفاق الرأسمالي في هذا القطاع قد يؤثر على طلب شركة مايكرون وهوامش ربحها.

كما أن صناعة الذاكرة لا تزال حساسة للتطورات الجيوسياسية. وتؤثر قيود التصدير والإعانات الحكومية وسياسات قانون CHIPS على تخصيص الإنتاج وطاقة المصانع. وعلى الرغم من هذه المخاطر، تستفيد مايكرون من الحوافز الضريبية ودعم الحكومات المحلية، مما يُخفف من ضغوط التكاليف ويُمكّنها من وضع خطط استثمارية طموحة.

سيناريوهات رد فعل السوق

سيعتمد رد فعل السوق ليس فقط على نتائج الربع الثاني، بل أيضًا على تصريحات الإدارة بشأن الأرباع القادمة.

في السيناريو الإيجابي، قد يؤدي تجاوز الإيرادات والأرباح للسهم الواحد التوقعات، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الذاكرة، إلى ارتفاع سعر سهم مايكرون وخلق معنويات إيجابية في قطاع أشباه الموصلات.

أما السيناريو المحايد، مع نتائج متوافقة مع التوقعات وتوجيهات مستقرة، فمن المرجح أن يؤدي إلى رد فعل معتدل في السوق، وسيُفسر على أنه تأكيد على مسار النمو المستمر.

قد يؤدي سيناريو سلبي، بما في ذلك انخفاض الإيرادات أو ربحية السهم، وتباطؤ مبيعات ذاكرة HBM، وضغوط على هوامش الربح، إلى تراجعات شاملة في القطاع، وتثبيط الحماس لذاكرة الذكاء الاصطناعي.

في نهاية المطاف، سيمثل تقرير اليوم اختبارًا لمدى استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي والطلب على الذاكرة في مراكز البيانات. وستُشير النتائج إلى ما إذا كان الأداء القياسي في الربع الثاني يُمثل بداية اتجاه طويل الأمد، مع أهمية بالغة للتوقعات الخاصة بالأرباع القادمة لتقييم إمكانات نمو الشركة، ومؤشرات سوق أشباه الموصلات بشكل عام.

أهم النقاط

يُقدّر إجمالي إيرادات الربع الثاني بحوالي 19.4 مليار دولار أمريكي، وربحية السهم بحوالي 8.7 دولار أمريكي، وهامش الربح الإجمالي بنسبة 69%.

تُعدّ ذاكرة HBM4e وذاكرة DRAM عالية النطاق الترددي المحركين الرئيسيين لنمو الإيرادات وتحسين الربحية.

تبقى ذاكرة DRAM التقليدية وذاكرة NAND من الركائز الأساسية للإيرادات نظرًا لتزايد الطلب في مراكز البيانات وانضباط العرض.

ستؤدي الاستثمارات في مصانع جديدة في الولايات المتحدة والهند إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في السنوات القادمة، وقد تُساهم في استقرار الأسعار.

يُعزز طلب الشركات العملاقة مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت نمو إيرادات شركة مايكرون وهوامش ربحها.

تُعدّ نتائج الربع الثاني والتوقعات للأرباع القادمة بالغة الأهمية لتقييم استدامة الطلب على الذاكرة المُعتمد على الذكاء الاصطناعي.

قد يؤثر نشر النتائج على قطاع أشباه الموصلات بأكمله، وعلى قرارات المستثمرين فيما يتعلق بصناديق الاستثمار المتداولة في قطاع التكنولوجيا وأسهم الشركات المنافسة.

يُعدّ الاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية الحالية، بالإضافة إلى تراكم طلبات ذاكرة HBM و DRAM ، أمرًا أساسيًا للحفاظ على التفوق التكنولوجي والربحية.

المصدر: xStation5