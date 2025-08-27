«أدنوك» الإماراتية تُوقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المُسال إلى الهند

أعلنت شركة «أدنوك» الإماراتية، توقيع اتفاقية بيع وشراء تمتد خمسة عشر عاماً مع «مؤسسة النفط الهندية المحدودة»، والتي تُعدّ أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة في الهند، لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال يجري تأمينها بشكل رئيسي من مشروع الرويس.

الجدير بالذكر أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، جرى تحويل اتفاقية البنود الرئيسية التي سبق توقيعها بين الطرفين إلى اتفاقية بيع وشراء مُلزِمة، في خطوة تعزز حضور «أدنوك» بأسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، ولا سيما في السوق الآسيوية التي تشهد نمواً متسارعاً في الطلب على هذا المورد الحيوي، وفقاً لوصف الشركة الإماراتية.

سيسمح هذا التعاون بتوريد الغاز الطبيعي المُسال إلى أي ميناء في أنحاء الهند، بما يسهم في تلبية احتياجاتها المتزايدة من موارد الطاقة ودعم أمنها واستقرار إمداداتها ومن المتوقع أن تُصبح «مؤسسة النفط الهندية المحدودة»، بحلول عام 2029، أكبر عملاء «أدنوك» في مجال الغاز الطبيعي المُسال، بإجمالي مشتريات تعاقدية تبلغ 2.2 مليون طن متري سنوياً، تشمل 1.2 مليون طن متري من جزيرة داس، ومليون طن متري من مشروع الرويس.

من جانبه قال راشد المزروعي، نائب رئيس أول للتسويق في «أدنوك»: «تُؤكد هذه الاتفاقية طويلة الأمد الموقَّعة مع (مؤسسة النفط الهندية) متانة العلاقات بين دولة الإمارات والهند في مجال الطاقة. ومن خلال مشروع الرويس عالمي المستوى، ستواصل (أدنوك) تزويد الأسواق العالمية بمزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المُسال منخفض الانبعاثات، بما يلبي الطلب المتنامي ويوفر الطاقة للقطاعات الصناعية والمنازل».

من المقرر أن يبدأ مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، التشغيل التجاري في عام 2028. وحتى الآن، جرى الالتزام ببيع أكثر من 8 ملايين طن متري سنوياً من السعة الإنتاجية الإجمالية للمشروع البالغة 9.6 مليون طن، من خلال اتفاقيات توريد طويلة الأمد مع عملاء دوليين، بما يعكس قوة الطلب العالمي على إنتاج «أدنوك» من الغاز الطبيعي المُسال منخفض الانبعاثات.

تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقَّعة بين دولة الإمارات والهند عام 2022، والتي عزّزت التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في مجالي التجارة والطاقة.

في هذا السياق، أعلنت «أدنوك للغاز»، في نوفمبر الماضي، اعتزامها الاستحواذ على حصة «أدنوك»، البالغة 60 في المائة بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، بسعر التكلفة، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2028. وبمجرد دخول المشروع حيز التشغيل، سيضيف خطَّيْ تسييل بطاقة 4.8 مليون طن لكل منهما، وبطاقة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً، ما يرفع السعة الإنتاجية للشركة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضِّعف لتصل إلى 15 مليون طن سنوياً.