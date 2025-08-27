ملخص يومي: كيف سيبدو العالم بعد NVIDIA؟

قبل إعلان أرباح NVIDIA ، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بشكل طفيف بنحو 0.1%. وتُتداول أسهم NVIDIA ، بصفتها لاعبًا رئيسيًا في السوق، بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، حيث تُمثل قيمتها السوقية أكثر من 8% من قيمة المؤشر. ويتوقع السوق نتائج قوية، على الرغم من أن قيود التصدير إلى الصين تُبقي المعنويات حذرة. ومن المتوقع زيادة التقلبات عقب تقرير الأرباح، مما قد يؤثر على المؤشرات الأوسع نطاقًا.

انخفض مؤشر GfK لثقة المستهلك في ألمانيا إلى -23.6، وهو أسوأ من توقعات المحللين. ويعود السبب الرئيسي إلى تزايد حالة عدم اليقين المتعلقة بوضع سوق العمل.

في سويسرا، سجل مؤشر ZEW للتوقعات أكبر انخفاض له منذ نوفمبر 2022، ليصل إلى -53.8. وتعكس هذه النتيجة تدهورًا كبيرًا في المعنويات الاقتصادية في سويسرا.

في أوروبا، انخفض مؤشر DE40 بنسبة 0.4%، مسجلًا يومًا آخر من الضعف. كما انخفضت مؤشرات ITA40 و EU50 و UK100 بنسبة 1.03% و0.22% و0.48% على التوالي. ويزيد عدم اليقين السياسي في فرنسا، المرتبط باحتمالية تصويت بحجب الثقة وتأخير الميزانية، من الضغط على الأسواق.

انخفضت المؤشرات الصينية، حيث خسرت HK.cash 2% وابتعدت عن أعلى مستوياتها في عشر سنوات وسط مخاوف متزايدة من المضاربة المفرطة والإجراءات التنظيمية المحتملة. وشددت شركة Sinolink Securities شروط السوق برفع متطلبات الهامش إلى 100% للعقود الجديدة للحد من مخاطر ارتفاع الأسعار.

تظهر بوادر الخوف من تفويت الفرص ( FOMO ) في السوق، مع زيادة حسابات الوساطة الجديدة بنسبة 71% على أساس سنوي في يوليو، ووصول أحجام التداول في بورصات البر الرئيسي إلى 3.1 تريليون يوان. ونتيجةً لذلك، فرضت بعض صناديق الاستثمار المتداولة حدودًا للاشتراك اليومي، تصل حتى إلى 100 يوان. تواصل السلطات في بكين تخفيف إجراءاتها، بفرض قيود على البيع على المكشوف ورفع متطلبات الضمانات، في إطار الإجراءات المتخذة في الفترة 2023-2024.

يشهد سوق الأسهم البولندية انخفاضات حادة، مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي تحققت منذ بداية العام.

تجاوزت نتائج رويال بنك أوف كندا توقعات المحللين بشكل كبير، مما أدى إلى رد فعل إيجابي في السوق. وأفاد البنك بنمو قوي في الأرباح مدفوعًا بانخفاض مخصصات خسائر القروض والأداء القوي في قطاعي إدارة الثروات وأسواق رأس المال. وارتفعت إيرادات أسواق رأس المال بنسبة 13%، وزادت إدارة الثروات بنسبة 15% على أساس سنوي. وبرز قطاع الأسواق العالمية بشكل أكبر، حيث سجل زيادة في الإيرادات بنسبة 37% في الربع الثالث، مدفوعة بتقلبات السوق.

انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 2.4 مليون برميل، مقارنة بالانخفاض المتوقع البالغ 2.0 مليون برميل. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل، بينما كان من المتوقع انخفاضها بمقدار 2.5 مليون برميل. انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.786 مليون برميل، على عكس الزيادة المتوقعة البالغة 1.1 مليون برميل. ورغم انخفاض تشغيل المصافي بنسبة 2% مقارنةً بالأسبوع السابق، تواصل المخزونات انخفاضها. وعقب صدور هذه البيانات، واصلت أسعار النفط انتعاشها، مقتربةً من 64 دولارًا للبرميل.

يرتفع سعر البيتكوين اليوم ليصل إلى حوالي 112,277 دولارًا. كما ارتفع سعر الإيثريوم، ليتداول عند حوالي 4,627 دولارًا. تعكس كلتا العملتين الرقميتين تفاؤلًا.