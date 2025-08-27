اقرأ أكثر

🔝مؤشر US500 يقترب من ATH قبل نتائج Nvidia

٨:٢٥ م ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥

يحوم مؤشر US500 بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية قبل ساعات فقط من إعلان أهم شركة في العالم عن أرباحها

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.1% قبيل النتائج المالية لشركة إنفيديا، الشركة المحورية في سوق الأسهم الأمريكية بأكملها. ورغم أن التحرك في مؤشر US500 طفيف، إلا أن المؤشر يتداول بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية، مع احتمال تسجيل أعلى إغلاق له على الإطلاق. تبلغ القيمة السوقية لشركة إنفيديا حاليًا حوالي 4.4 تريليون دولار أمريكي، مما يمنحها وزنًا بنسبة 8.1% في مؤشر S&P 500. توقعات السوق مرتفعة، لكنها معتدلة أيضًا بسبب العقبات المتعلقة بقيود التصدير إلى الصين. ومع ذلك، ستؤثر نتائج الشركة ليس فقط على سعر سهمها، بل أيضًا على أداء المؤشرات العالمية، حيث تُعد إنفيديا أكبر شركة، بل وربما أهمها، في العالم حاليًا. يشير تسعير الخيارات إلى احتمال تحرك السهم بنسبة 6% في أي اتجاه خلال جلسة التداول القادمة. وسينعكس هذا التقلب أيضًا على عقود US500 وUS100 الآجلة فور إعلان الأرباح، بعد إغلاق جلسة التداول النقدي في وول ستريت.

وفقًا للمشاركين في السوق، فإن ارتفاع تقييم شركة إنفيديا ناتج عن الطلب المتزايد على أجهزة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تنمو مبيعات الشركة بأكثر من 50% على أساس سنوي. السوق مهيأ لتحقيق نتائج قوية، ويعكس الارتفاع المصاحب في العقود الآجلة توقعات باستمرار النمو الديناميكي للشركة الرائدة في صناعة الرقائق. بالإضافة إلى ذلك، سيراقب المستثمرون عن كثب تصريحات الرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، بشأن الصين، حيث قد تؤثر سلسلة من قيود التصدير على آفاق الطلب المستقبلية في تلك المنطقة.

ارتفع سهم إنفيديا اليوم بنسبة تقل قليلاً عن 0.2%، وعلى غرار مؤشر US500، يتداول بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية. يتداول مؤشر US500 عند مستوى أقل بقليل من 6500 نقطة. يقع أقرب دعم حول الحد السفلي لقناة الاتجاه الصاعد إلى جانب خط المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 25. تتوقع العديد من المؤسسات المالية أن يصل مؤشر US500 إلى 6600 نقطة هذا العام، مما يعني انخفاضًا بنسبة 1.6% فقط عن مستواه الحالي.

 

 

