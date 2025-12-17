«أدنوك» الإماراتية تستحوذ على 95% من أسهم «كوفيسترو» الألمانية

استحوذت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتية على حصة مسيطرة تبلغ 95% في شركة صناعة الكيماويات الألمانية «كوفيسترو»، بقيمة 14.7 مليار يورو أو ما يعادل 17 مليار دولار.

تجدر الإشارة أنه تمثل هذه خطوة رئيسية في صفقة استحواذ «أدنوك» والتي واجهت تدقيقا من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف من التسبب في اختلالات بالسوق، ولكن من المتوقع الآن أن يتم إتمامها بحلول نهاية العام.

يشار أن صفقة «أدنوك»، هي أكبر عملية استحواذ للشركة على الإطلاق، من أكبر عمليات الاستحواذ على شركة في الاتحاد الأوروبي من قبل دولة خليجية.

وجب التنويه أنه في نوفمبر الماضي، وافقت وزارة الاقتصاد الألمانية على عرض استحواذ قدمته شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتية للاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية.

في وقت سابق كانت «أدنوك» قد حصلت على موافقة مشروطة من الاتحاد الأوروبي بالامتثال الكامل للالتزامات التي قدمتها الأطراف، بما في ذلك تعديل «أدنوك» المقترح لنظامها الأساسي ومشاركة براءات اختراع «كوفيسترو» في مجال الاستدامة مع بعض المشاركين الآخرين في السوق.

من جانبها عرضت «أدنوك» في وقت سابق تغيير نظامها الأساسي لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم الحكومي غير المحدود، وتعهدت أيضاً بالاحتفاظ بالملكية الفكرية لشركة «كوفيسترو» في أوروبا كما أجرت لاحقاً تعديلات على بند الملكية الفكرية بعد تلقيها تعليقات من منافسين وعملاء.