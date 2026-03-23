«أدنوك للغاز»: لا تأثير في سلامة العمليات الأساسية لدينا

أعلنت شركة أدنوك للغاز أن العمليات مستمرة بأمان مؤكدة أنه لا تأثير في سلامة العمليات الأساسية وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية إنها أجرت تعديلات تشغيلية مؤقتة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال والسوائل المتداولة للتصدير بسبب اضطرابات الشحن في مضيق هرمز، مع العمل بشكل وثيق مع العملاء والشركاء.

كما أشارت الشركة التزامها بتحقيق القيمة للمساهمين وضمان سلامة الموظفين والشركاء والعمليات التشغيلية موضحة في بيان لها أنه في ما يتعلق بمرفق جزيرة داس التابع لها، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال 6 ملايين طن متري سنوياً، يقع داخل الخليج العربي، لذا يتعين على ناقلات النفط عبور مضيق هرمز للوصول إليه.

من جانب اخر أُغلق مجمع حبشان لمعالجة الغاز، أحد أكبر مجمعات معالجة الغاز في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 6.1 مليار قدم مكعب قياسي يومياً، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «أدنوك غاز»، عن تعديلات مؤقتة في إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المُخصصة للتصدير.