"أدنوك للتوزيع" تعتمد توزيعات أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم لعام 2025

أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن موافقة المساهمين على جميع بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك الموافقة على توزيع أرباح نقدية نهائية عن النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 1.28 مليار درهم ، أي ما يعادل 10.285 فلس للسهم، على أن يتم صرفها في أبريل 2026 وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح السنوية لأدنوك للتوزيع لعام 2025 نحو 2.57 مليار درهم.

كما وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على تمديد سياسة توزيع أرباح الشركة حتى عام 2030، والتي تنص على توزيع 700 مليون دولار أو ما لا يقل عن 75% من صافي الربح، أيهما أعلى كما سيتم صرف توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2025 في أبريل 2026، تليها أول توزيعات أرباح ربع سنوية عن الربع الأول من عام 2026 في يونيو 2026، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي هاتين الدفعتين 1.9 مليار درهم، أي ما يعادل 15.4 فلساً للسهم.

الجدير بالذكر أنه منذ الطرح العام الأولي، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح 20 مليار درهم، بما في ذلك توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2025، محققة عائداً إجمالياً للمساهمين بنسبة 112% هذا ولم تشهد عمليات «أدنوك للتوزيع» أو مركزها المالي أو سيولتها النقدية أي تأثيرات جوهرية بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة.

من جانبه قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع»: إن «أدنوك للتوزيع» تواصل تحقيق أداء متميز بفضل التنفيذ المنضبط لخططها الإستراتيجية وصلابة نموذج أعمالها، حيث سجلت خلال عام 2025 نتائج مالية قوية وحققت تقدماً ملموساً في جهودها الهادفة للتحول إلى منصة رائدة ومتكاملة في قطاعي التنقل والتجزئة. وأضاف أن اعتماد توزيعات إجمالية للأرباح بقيمة 700 مليون دولار لعام 2025، وتمديد سياسة توزيع الأرباح حتى عام 2030، يؤكد التزام الشركة بتقديم عوائد متوقعة وطويلة الأمد للمساهمين، وبالنظر إلى المستقبل، تستمر «أدنوك للتوزيع» في التركيز على تحقيق نمو منضبط، والإدارة الفعالة لرأس المال، وخلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد.

في حين نوه المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع بالقول: إن التنفيذ المنضبط لإستراتيجية الشركة الخمسية خلال عام 2025 أسهم في تحقيق أداء قياسي ونمو متوازن في مختلف قطاعات أعمالها، فيما واصلت تنويع مصادر إيراداتها وتعزيز استدامتها متجاوزة مستهدفاتها التشغيلية، من خلال التوسع المستمر في شبكة محطات الخدمة التابعة لها، وتطوير مفاهيم مبتكرة في قطاع التجزئة، وتعزيز كفاءة التكاليف، وتحسين تجربة العملاء بالاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي. وأضاف أنه استناداً إلى هذا الأداء القوي، قامت الشركة بتحديث توجيهاتها المستقبلية المتعلقة بنمو شبكة محطات الخدمة وقطاع التجزئة غير الوقود، بما يعكس الزخم الإيجابي المستمر، مؤكداً الالتزام بمواصلة تحقيق نمو منضبط وخلق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة على المدى البعيد.

يشار أنه أكدت «أدنوك للتوزيع» التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة لدعم كوادرها وعملائها، واستمرارها في متابعة الظروف التشغيلية عن قرب، مع تقديم التحديثات اللازمة في حال وجود أي مستجدات جوهرية هذا شهدت «أدنوك للتوزيع» نمواً قوياً في عام 2025، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.17 مليار دولار، مسجلة زيادة نسبتها 11.1% مقارنة بالعام السابق.

واصلت «أدنوك للتوزيع» تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية على الطرق الرئيسية الثمانية في دولة الإمارات، بما في ذلك إطلاق «مجمع أدنوك للتوزيع لشحن المركبات الكهربائية» خلال عام 2025، كما بلغ عدد نقاط الشحن السريع وفائق السرعة ضمن شبكة E2GO نحو 402 نقطة، ما يعزز دور الشركة في دعم التحول نحو التنقل الكهربائي في الدولة، وبما يتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.

في إطار توسيع مفاهيمها في قطاع التجزئة، أطلقت «أدنوك للتوزيع» خلال عام 2025 مفهوم «The Hub من أدنوك»، الذي يجمع بين خدمات التزود بالوقود، وشحن المركبات الكهربائية، والعناية بالسيارات، ومتاجر التجزئة، ضمن تجربة متكاملة ومساحات أكبر مقارنة بمحطات الخدمة التقليدية.

من جانبها تخطط الشركة لتشغيل 30 موقعاً من هذا المفهوم، مع توقع تحقيقه مساهمة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تبلغ نحو 30 مليون دولار بحلول عام 2030 كما أطلقت الشركة خلال عام 2025 الهوية الجديدة لمتاجرها للتجزئة تحت الاسم الجديد «واحة من أدنوك»، بما يعزز ريادتها في قطاع التجزئة من خلال تقديم تجربة مبتكرة في قطاع المأكولات والمشروبات العصرية، ترتقي بجودة الخيارات وتنوعها.

خلال هذا العام تعمل «أدنوك للتوزيع» على الاستمرار في تعزيز إرثها الراسخ في خدمة المجتمعات والمناطق التي تعمل فيها، من خلال التوسع المدروس في منصة قطاعي التنقل والتجزئة، مع تخصيص رأس المال بكفاءة وانضباط كما تعمل الشركة على تنفيذ أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز النمو ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة العملاء.