«أدنوك للتوزيع» تطلق 200 مطعم خدمة سريعة بالشراكة مع «أمريكانا»

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع إبرام شراكة استراتيجية كبرى مع أمريكانا للمطاعم العالمية، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة العملاء عبر شبكة محطاتها في الإمارات والسعودية ومصرإذ تأتي هذه الخطوة لتعزز مفهوم «الوجهة المتكاملة»، محولة محطات الخدمة التقليدية إلى مراكز حيوية تجمع بين التنقل والضيافة العالمية.

بموجب هذه الشراكة، سيتم افتتاح ما يصل إلى 200 مطعم خدمة سريعة تضم 12 علامة تجارية عالمية بارزة تديرها «أمريكانا»، موزعة على شبكة «أدنوك للتوزيع» كما تهدف هذه التوسعة إلى تقديم خيارات مأكولات عالية الجودة وموثوقة، تلبي تطلعات الملايين من مرتادي الطرق والمسافرين يومياً، ما يضع معياراً جديداً للراحة والضيافة في قطاع التجزئة على الطرق.

الجدير بالذكر أنه ستلعب هذه الاتفاقية دوراً محورياً في دعم توسع شبكة «ذا هب The Hub من أدنوك»، وهو المفهوم العصري للتجزئة الذي تطوره الشركة والمقرر أن يشمل 30 موقعاً بحلول عام 2030 وتتوقع «أدنوك للتوزيع» أن تسهم هذه الوجهات المتكاملة في تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب (EBITDA) تصل إلى 30 مليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، مدعومة بمضاعفة معاملات التجزئة غير الوقود التي سجّلت بالفعل نمواً في الأرباح تجاوز 14% خلال عام 2025.

من جانبه أكد محمد العبار رئيس مجلس إدارة أمريكانا والمهندس بدر اللمكي الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، أن هذا التعاون يعيد تعريف مفهوم «الراحة»؛ فبينما تسعى «أدنوك» لتسريع نمو قطاع غيرالوقود، تهدف «أمريكانا» إلى استغلال المواقع الاستراتيجية ذات الكثافة المرورية العالية لتعزيز انتشار علاماتها التجارية.

يذكر أن «أمريكانا للمطاعم» تدير حالياً أكثر من 2,700 مطعم وسجلت إيرادات بلغت 2.5 مليار دولار عام 2025، ما يعكس قوة العمليات التي تدعم هذا التحالف الإقليمي الضخم.