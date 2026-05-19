شراكات جديدة بين “أدنوك” والهند لتعزيز أمن الطاقة وتوسيع التعاون الاستراتيجي

أعلنت أدنوك عن توقيع اتفاقيتين للتعاون الاستراتيجي مع شركات هندية متخصصة في قطاع الطاقة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، وتؤكد التوجه المشترك نحو تعزيز أمن الطاقة وتوسيع مجالات التعاون طويل الأمد.

وتأتي الاتفاقيتان ضمن جهود “أدنوك” لتطوير شراكاتها مع المؤسسات الهندية في مجالات توريد النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة في تخزين الطاقة وتوسيع البنية التحتية المرتبطة بالإمدادات الاستراتيجية.

وقال سلطان بن أحمد الجابر إن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية القيادة الإماراتية القائمة على بناء شراكات اقتصادية نوعية مع الأسواق العالمية الحيوية، مشيراً إلى أن الهند تُعد من أهم مراكز الطلب العالمي على الطاقة بفضل نموها الاقتصادي والسكاني المتسارع.

وشملت الاتفاقية الأولى تعاوناً بين “أدنوك” وشركة “الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة”، بهدف دراسة فرص جديدة لتخزين النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، إلى جانب تطوير الاحتياطيات الاستراتيجية للطاقة.

وتبحث الاتفاقية إمكانية رفع الطاقة التخزينية للنفط الخام التابعة لـ”أدنوك” داخل الهند إلى نحو 30 مليون برميل، عبر توسيع السعات الحالية في مدينة مانغلور، إضافة إلى مشاريع تخزين مستقبلية في مدينتي فيساخاباتنام وتشاندِيخول.

كما تتضمن الاتفاقية دراسة فرص تخزين النفط الخام في إمارة الفجيرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الهندي، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويحد من تأثير التحديات التي يشهدها قطاع الشحن العالمي.

أما الاتفاقية الثانية، فقد جرى توقيعها مع “مؤسسة النفط الهندية المحدودة”، وتركز على توسيع عمليات توريد وتجارة غاز البترول المسال، مع إمكانية تطوير اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأجل تدعم استقرار الإمدادات بين الجانبين.

وتعكس هذه الخطوات تنامي العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، خاصة بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ عام 2022، وسط طموحات مشتركة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032.