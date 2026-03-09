أدنوك تؤكد استمرار الإمدادات وتفعيل مسارات تصدير بديلة عن مضيق هرمز

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أنها تواصل استخدام طاقتها التصديرية التي لا تمر عبر مضيق هرمز، إضافة إلى مرافق التخزين الدولية التابعة لها، لضمان استمرار وصول الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت الشركة أنها تدير مستويات الإنتاج البحري بما يتناسب مع احتياجات التخزين، مؤكدة أنها على تواصل مباشر مع العملاء المتأثرين لضمان استقرار الإمدادات.

كما أكدت أيضا أن عملياتها البرية مستمرة بشكل طبيعي، في إطار التزامها بتأمين تدفق الطاقة دون انقطاع رغم التحديات الإقليمية الراهنة.

في الاطار ذاته ذكرت عملاق الطاقة أن إدارتها الدقيقة لمستويات الإنتاج البحري ستمكنها من مواصلة العمليات العادية دون تأخير طويل، مضيفة أنها قامت أيضاً بتفعيل بروتوكولاتها الراسخة وتعمل عن كثب مع السلطات المعنية لحماية موظفيها وأصولها وعملياتها.