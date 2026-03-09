التقويم الاقتصادي: التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي هو أهم تقرير لهذا الأسبوع 🔎

يبدو أن الأسبوع المقبل سيكون حافلاً بالأحداث، ليس فقط بسبب البيانات الاقتصادية الكلية، بل أيضاً نتيجة لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 53% منذ بداية الصراع الأمريكي الإيراني إلى زيادة الضغوط التضخمية. ويُعدّ احتمال عودة التضخم أحد أكبر مخاوف السوق حالياً.

في منتصف الأسبوع، يوم الأربعاء، سنتلقى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير. لن تنعكس آخر التطورات العالمية بعد في بيانات الشهر الماضي، لكن السوق ستترقب أي مؤشرات محتملة على تصاعد ضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة.

جدول زمني مفصل للأحداث الاقتصادية

الاثنين 9 مارس

1:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - التضخم في الصين (مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين)

7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - الإنتاج الصناعي في ألمانيا

الثلاثاء، 10 مارس

قبل الجلسة الأوروبية - أرباح فولكس فاجن

11:00 مساءً بتوقيت غرينتش (الاثنين) - الميزان التجاري الصيني

11:50 مساءً بتوقيت غرينتش (الاثنين) - الناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الرابع

7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - التضخم في النرويج (مؤشر أسعار المستهلكين)

8:40 مساءً بتوقيت غرينتش - تقرير مخزونات النفط الخام الأمريكي (API)

بعد الجلسة الأمريكية - أرباح أوراكل

الأربعاء، 11 مارس

قبل الجلسة الأوروبية - أرباح راينميتال

7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - التضخم في ألمانيا (مؤشر أسعار المستهلكين)

12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - التضخم في الولايات المتحدة (مؤشر أسعار المستهلكين)

2:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - مخزونات النفط الخام الأمريكية (وزارة الطاقة الأمريكية)

الخميس، 12 مارس

قبل الجلسة الأوروبية - أرباح زالاندو وبي إم دبليو

9:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - خطاب محافظ بنك إنجلترا، بيلي

11:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - قرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة

12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة

2:30 مساءً بتوقيت غرينتش - مخزونات الغاز الطبيعي الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

الجمعة، 13 مارس