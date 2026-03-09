حصاد الأسواق (09.03.2026)

يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 15% ليصل إلى 104.50 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وبلغت مكاسبه عند افتتاح الجلسة أكثر من 27% لتتجاوز 117 دولارًا أمريكيًا للبرميل. ويشهد خام برنت ارتفاعًا مماثلًا ليصل إلى 108.00 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وبلغت مكاسبه عند الافتتاح ما يقارب 120 دولارًا أمريكيًا للبرميل. ويمثل هذا أحد أكبر الارتفاعات اليومية منذ بدء الجائحة.