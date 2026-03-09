حصاد الأسواق (09.03.2026)

- تشهد أسعار النفط ارتفاعًا حادًا في أعقاب الهجمات على البنية التحتية النفطية الإيرانية والإجراءات الانتقامية التي صعّدت من حدة الصراع.
- يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 15% ليصل إلى 104.50 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وبلغت مكاسبه عند افتتاح الجلسة أكثر من 27% لتتجاوز 117 دولارًا أمريكيًا للبرميل. ويشهد خام برنت ارتفاعًا مماثلًا ليصل إلى 108.00 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وبلغت مكاسبه عند الافتتاح ما يقارب 120 دولارًا أمريكيًا للبرميل. ويمثل هذا أحد أكبر الارتفاعات اليومية منذ بدء الجائحة.
- يعكس هذا الارتفاع في الأسعار المخاوف من حدوث صدمة كبيرة في الإمدادات بعد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. عادةً، يمر عبر هذا الممر حوالي 20 مليون برميل من النفط يوميًا.
- توقف النقل عبر مضيق هرمز عمليًا، مما ترك ملايين البراميل من النفط دون إمكانية شحنها. وقد بدأت العراق والكويت ودول منتجة أخرى بتقليص الإنتاج بسبب عدم إمكانية وصول ناقلات النفط. وحتى مع انحسار حدة الصراع، فإن استعادة تدفقات الإمدادات بالكامل قد تستغرق وقتًا.
- يرتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.41% في المتوسط مقابل عملات مجموعة العشر. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 4.20% وسط تزايد المخاوف من التضخم. ويتداول الذهب دون تغيير يُذكر عند حوالي 5127 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
- وتدرس دول مجموعة السبع إطلاقًا منسقًا لاحتياطيات النفط الاستراتيجية بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية. ويجري مناقشة مستوى يتراوح بين 300 و400 مليون برميل، وهو ما يمثل تدخلًا أكبر بكثير من الإجراءات السابقة. وقد تُسهم هذه الإجراءات في خفض الأسعار بنحو 10 إلى 20 دولارًا أمريكيًا للبرميل، على الرغم من أن تأثيرها سيكون على الأرجح قصير الأجل في الغالب.
- ورغم أن إطلاق الاحتياطيات يزيد من المعروض النفطي، إلا أنه لا يُغني عن طاقة التكرير. وهذا يعني أن أسعار الوقود للمستهلكين قد تبقى مرتفعة حتى في حال انخفاض أسعار النفط الخام.
- وتُعد اليابان من أكبر الخاسرين اقتصاديًا من ارتفاع أسعار النفط نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة. وقد تُضطر البلاد إلى إنفاق ما يصل إلى 70% دولارات إضافية لتأمين الكمية نفسها من النفط الخام.
- صرح دونالد ترامب بأن أسعار النفط ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني. وتشير تصريحاته إلى أن الهدف الرئيسي للحرب قد يكون تفكيك البرنامج النووي الإيراني.
- وأفادت التقارير أن ترامب أعرب عن استيائه بعد أن قصفت إسرائيل 30 منشأة لتخزين الوقود في إيران. وأعرب مسؤولون أمريكيون عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الهجمات إلى تفاقم نقص النفط العالمي وزيادة أسعار الوقود.
- ويمثل هذا أول توتر ملحوظ بين واشنطن وإسرائيل خلال هذا الصراع. كما أن ارتفاع أسعار الوقود قد يزيد الضغط السياسي في الولايات المتحدة.
- وبلغ معدل التضخم في الصين 1.3% على أساس سنوي في فبراير، متجاوزًا التوقعات بشكل واضح. وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار المنتجين تعاني من الانكماش.
التقويم الاقتصادي: التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي هو الإصدار الرئيسي 🔎
