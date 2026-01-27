أكبر شركة مقاولات دفاعية أمريكية تنشر نتائجها 📈 وردود فعل على أسهم شركة RTX Corp

حققت شركة RTX (RTX.US)، أكبر شركة مقاولات دفاعية أمريكية، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم Raytheon، نتائج فاقت التوقعات للربع الرابع من عام 2025، مؤكدةً استمرار هذا الزخم الإيجابي في عام 2026. تجاوزت كل من الإيرادات والأرباح للسهم الواحد تقديرات وول ستريت، مما عزز الاتجاه الصعودي العام في قطاع الدفاع. ويبدو أن برنامج "القبة الذهبية" هو المحفز الأهم لنمو الشركة على المدى الطويل، على الرغم من أن حالة عدم اليقين المحيطة بتنفيذه، بما في ذلك التوترات السياسية مع كندا والمفاوضات المتعلقة بغرينلاند، قد تؤخر أي زيادة في قيمة الشركة مرتبطة بالأرباح المحتملة من المشروع. وقد انتقد ترامب شركة RTX مؤخرًا، واصفًا إياها بأنها الأقل استعدادًا للالتزام بتوجيهات البيت الأبيض الجديدة. وتزيد هذه التوجيهات الضغط على شركات المقاولات الدفاعية للاستثمار بقوة أكبر في المصانع المحلية ورفع الطاقة الإنتاجية بأسرع وقت ممكن.

نتائج RTX للربع الرابع من عام 2025

الإيرادات: 24.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، متجاوزةً توقعات السوق (حوالي 22.7 مليار دولار).

ربحية السهم المعدلة: 1.55 دولار، أعلى من متوسط ​​التوقعات (حوالي 1.47 دولار).

نمو ربحية السهم على أساس سنوي: +1%، مما يشير إلى أن أداء الربع كان مدفوعًا بحجم المبيعات أكثر من هامش الربح.

التدفقات النقدية: كان التدفق النقدي الحر البالغ 3.2 مليار دولار والتدفق النقدي التشغيلي البالغ 4.2 مليار دولار من أبرز نتائج التقرير.

ومن الجدير بالذكر أن جميع القطاعات الرئيسية ساهمت في أداء الربع:

كولينز إيروسبيس

برات آند ويتني

رايثيون

تأثرت ربحية السهم وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) والبالغة 1.19 دولار ببنود محاسبية متعلقة بالاستحواذ وإعادة الهيكلة. بالنسبة للسوق، لا تزال الطلبات المتراكمة هي الركيزة الأساسية للتقرير: فقد أعلنت شركة رايثيون (RTX) عن طلبات متراكمة بقيمة 268 مليار دولار، منها 161 مليار دولار في القطاع التجاري و107 مليارات دولار مرتبطة مباشرة بالقطاع الدفاعي.

لمحة عامة عن عام 2025

يشير التحسن الكبير في التدفق النقدي الحر إلى أن شركة RTX تتجاوز مرحلة "التنظيف التشغيلي" التي شهدتها في السنوات السابقة:

الإيرادات: 88.6 مليار دولار (+10% على أساس سنوي).

ربحية السهم المعدلة: 6.29 دولار (+10% على أساس سنوي).

التدفق النقدي الحر: 7.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.4 مليار دولار على أساس سنوي.

توقعات عام 2026

تبدو توقعات عام 2026 متحفظة ولكنها ذات مصداقية عالية، مع إمكانية تحسينها:

الإيرادات: 92-93 مليار دولار (نمو عضوي 5-6%).

ربحية السهم المعدلة: 6.60-6.80 دولار.

التدفق النقدي الحر: 8.25-8.75 مليار دولار.

تشير الفجوة بين نمو الإيرادات (+12%) ونمو ربحية السهم المعدلة (+1%) في الربع الرابع إلى ضغوط على التكاليف أو استثمارات في الطاقة الإنتاجية. في عام 2026، سيراقب السوق عن كثب الرافعة التشغيلية. بشكل عام، تدخل RTX عام 2026 بزخم كبير، وتراكم كبير للطلبات، وتدفق نقدي متحسن، لكن القصة الرئيسية للأرباع القادمة ستكون هوامش الربح والتنفيذ، وليس مجرد تلقي الطلبات.

المصدر: xStation5