أخبار العملات المشفرة: بيتكوين وإيثريوم في ارتفاع مجددًا 📈

أدت الانخفاضات الأخيرة في وول ستريت وتجدد المخاوف من حرب تجارية مع الصين إلى موجة بيع حادة لعملة البيتكوين. منذ 10 أغسطس، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بأكثر من 600 مليار دولار. قد يكون هذا التخفيض الكبير في المديونية بمثابة "إعادة ضبط" للهيكل الداخلي للسوق.

ومع ذلك، بدأ البيتكوين الأسبوع الجديد بمكاسب قوية، حيث ارتد إلى ما يقرب من 111,000 دولار، راكبًا موجة من التفاؤل العالمي في أسواق الأسهم والأصول الخطرة الأخرى.

كما يتعافى الإيثيريوم من خسائره، متجاوزًا مستوى المقاومة الرئيسي عند 4,000 دولار.

يعني اختلاف نمط التقلب وغياب المشترين النظاميين - مثل البنوك المركزية في سوق الذهب - أن أداء البيتكوين كان أقل من أداء الذهب حتى الآن هذا العام.

إذا أغلق البيتكوين شهر أكتوبر عند مستواه الحالي، فسيكون أضعف شهر أكتوبر له منذ ثماني سنوات، مما يشير إلى اضطراب موسمي واضح. على الرغم من مروره بأسوأ أسبوع له منذ مارس، إلا أن زخم الشراء المتجدد للبيتكوين دفعه إلى ما فوق 110,000 دولار أمريكي.

سوق المشتقات وإعادة ضبط الرافعة المالية

ارتفعت نسبة البيع إلى الشراء في بورصة خيارات ديريبت إلى 1.33، مما يشير إلى استمرار الطلب على التحوط من المخاطر السلبية وحذر السوق بشكل عام.

في أعقاب الذعر الأخير في سوق العملات المشفرة، تم تصفية عدد كبير من مراكز البيتكوين ذات الرافعة المالية، مما أدى إلى انخفاض حاد في السعر.

واصلت البيتكوين انخفاضها، متراجعةً إلى ما دون متوسطها المتحرك الأسي لـ 200 يوم لأول مرة منذ أبريل 2025.

في كل من الربيع والصيف، انخفض سعر البيتكوين لفترة وجيزة دون هذا المستوى الفني، مما يدعم فكرة "مستقبل مفتوح" لهذا الاتجاه.

مع ذلك، كانت عمليات البيع الأولية هذه المرة أكثر حدة من ذي قبل.

إلى أن يستعيد السوق ثقته في استدامة ارتفاع وول ستريت - وفي العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين - قد يواجه البيتكوين صعوبة في استعادة صدارته بين الأصول الخطرة.

من ناحية أخرى، استعاد BTC بسرعة متوسط ​​EMA لمدة 200 يوم، ويتداول الآن أعلى بنحو 7% من أدنى مستوياته المحلية.

المصدر: xStation5

أبحاث XTB

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والممتلكات المؤسسية

في الأسابيع الأخيرة، تباطأت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين وإيثريوم، ولكن يبدو أن هذا مجرد تصحيح بعد تدفقات ضخمة سابقة. في كلتا الحالتين، لا يزال صافي رصيد نشاط صناديق الاستثمار المتداولة إيجابيًا، مما يواصل دعم أساسيات السعر الأساسية. يمتلك صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة بلاك روك حاليًا أكثر من 800,000 بيتكوين، وهو ما يمثل حوالي 4% من إجمالي المعروض النهائي من بيتكوين (بيانات حتى يوم الخميس، 16 أكتوبر).

المصدر: أبحاث XTB، بلومبرج فاينانس إل. بي.

السيولة، المعروض النقدي، وتوقعات الاقتصاد الكلي

تشير جميع المؤشرات إلى أن المعروض النقدي العالمي (M2) سيستمر في الارتفاع. نظريًا، تعني زيادة المعروض النقدي (M2) المزيد من السيولة، مما قد يعزز الطلب على البيتكوين. مع ذلك، يعتمد التأثير على وجهة تدفق هذه السيولة الإضافية.

إذا ظلت الأموال الجديدة محصورة في العجز المالي أو السندات الحكومية، بدلًا من وصولها إلى الاقتصاد الحقيقي، فقد لا يكون توسع المعروض النقدي (M2) وحده حافزًا كافيًا للأصول الخطرة - بما في ذلك البيتكوين.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر سيولة بيتكوين من سويس بلوك، الذي يتتبع نشاط سلسلة التوريد، وتدفقات البورصات، والطلب الفوري، مجددًا، مما يشير إلى بيئة مواتية لنمو الأسعار.

المصدر: XTB Research,Macrobond

المصدر: Swissblock Technologies