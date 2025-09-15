أخبار العملات المشفرة: بيتكوين يحاول الحفاظ على ارتفاعه وسط ارتفاع تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة 📈

يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي.

يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا، لكن هذا لم يُترجم إلى مكاسب في العملات المشفرة يوم الاثنين .

من شبه المؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء .

لا تزال المعنويات في العملات المشفرة شديدة التأثر بحركة مؤشرات الأسهم .

على الجانب المتفائل، إذا استمر سوق الأسهم الأمريكية الصاعد واستمرت أسعار الذهب في الارتفاع (إلى جانب انخفاض عوائد السندات وتخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي)، فهناك احتمال كبير أن يتجه البيتكوين نحو مستويات قياسية جديدة في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، فإن الأسهم الأمريكية تشهد بالفعل حالة من "تشبع الشراء"، وقد يُعيد السوق تقييم المعنويات في انتظار إشارات من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الأمريكية القادمة. قد تشير هذه التطورات إلى أن تحديات سوق العمل قد لا تُخفف سريعًا بخفض أسعار الفائدة، مما يزيد من خطر الركود - وهو سيناريو من شأنه أن يؤثر سلبًا على بيتكوين وول ستريت على حد سواء.

تسارع تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة

شهد الأسبوع الماضي تسارعًا واضحًا في صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق بيتكوين المتداولة، مدفوعًا بتفاؤل وول ستريت، وضعف الدولار، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. من شبه المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكن الأنماط التاريخية لا تضمن أن يُترجم هذا القرار إلى مكاسب قصيرة الأجل في مؤشرات الأسهم. نظريًا، من المفترض أن يدعم ارتفاع أسعار الذهب بيتكوين على المدى المتوسط، حيث يتأخر سعر بيتكوين عن الذهب بحوالي 3 أشهر.

المصدر: أبحاث XTB، بلومبرج فاينانس إل. بي.

من ناحية أخرى، شهدنا يوم الجمعة تدفقات صافية خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) على الإيثريوم.

المصدر: أبحاث XTB، بلومبرج فاينانس إل بي

مخططات بيتكوين وإيثريوم (الفاصل الزمني اليومي)

يكافح بيتكوين للبقاء فوق متوسطه المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (EMA50، الخط البرتقالي) بالقرب من 114,500 دولار أمريكي. إذا استمر الزخم، يظل الارتفاع فوق 120,000 دولار أمريكي ممكنًا. على الجانب السلبي، من المرجح أن يؤدي اختراق المتوسط ​​المتحرك الأساسي 50 إلى فتح الطريق لاختبار مستوى 108,000 دولار أمريكي والمتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم.

المصدر: xStation5

التوقعات الفنية لإيثريوم متباينة أيضًا. إذا تسارع ضغط البيع من المستويات الحالية، فمن المرجح أن يؤكد الانخفاض نحو 4,100 دولار (خط العنق) اختراقًا هبوطيًا لنموذج الرأس والكتفين (H&S).

المصدر: xStation5