اقرأ أكثر

أخبار العملات المشفرة: بيتكوين يحاول الحفاظ على ارتفاعه وسط ارتفاع تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة 📈

١:٢٤ م ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥

يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي.

  • يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا، لكن هذا لم يُترجم إلى مكاسب في العملات المشفرة يوم الاثنين.
  • من شبه المؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.
  • لا تزال المعنويات في العملات المشفرة شديدة التأثر بحركة مؤشرات الأسهم.

على الجانب المتفائل، إذا استمر سوق الأسهم الأمريكية الصاعد واستمرت أسعار الذهب في الارتفاع (إلى جانب انخفاض عوائد السندات وتخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي)، فهناك احتمال كبير أن يتجه البيتكوين نحو مستويات قياسية جديدة في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، فإن الأسهم الأمريكية تشهد بالفعل حالة من "تشبع الشراء"، وقد يُعيد السوق تقييم المعنويات في انتظار إشارات من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الأمريكية القادمة. قد تشير هذه التطورات إلى أن تحديات سوق العمل قد لا تُخفف سريعًا بخفض أسعار الفائدة، مما يزيد من خطر الركود - وهو سيناريو من شأنه أن يؤثر سلبًا على بيتكوين وول ستريت على حد سواء.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

تسارع تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة

شهد الأسبوع الماضي تسارعًا واضحًا في صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق بيتكوين المتداولة، مدفوعًا بتفاؤل وول ستريت، وضعف الدولار، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. من شبه المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكن الأنماط التاريخية لا تضمن أن يُترجم هذا القرار إلى مكاسب قصيرة الأجل في مؤشرات الأسهم. نظريًا، من المفترض أن يدعم ارتفاع أسعار الذهب بيتكوين على المدى المتوسط، حيث يتأخر سعر بيتكوين عن الذهب بحوالي 3 أشهر.

المصدر: أبحاث XTB، بلومبرج فاينانس إل. بي.

من ناحية أخرى، شهدنا يوم الجمعة تدفقات صافية خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) على الإيثريوم.

 

المصدر: أبحاث XTB، بلومبرج فاينانس إل بي

 

مخططات بيتكوين وإيثريوم (الفاصل الزمني اليومي)

يكافح بيتكوين للبقاء فوق متوسطه المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (EMA50، الخط البرتقالي) بالقرب من 114,500 دولار أمريكي. إذا استمر الزخم، يظل الارتفاع فوق 120,000 دولار أمريكي ممكنًا. على الجانب السلبي، من المرجح أن يؤدي اختراق المتوسط ​​المتحرك الأساسي 50 إلى فتح الطريق لاختبار مستوى 108,000 دولار أمريكي والمتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم.

المصدر: xStation5

التوقعات الفنية لإيثريوم متباينة أيضًا. إذا تسارع ضغط البيع من المستويات الحالية، فمن المرجح أن يؤكد الانخفاض نحو 4,100 دولار (خط العنق) اختراقًا هبوطيًا لنموذج الرأس والكتفين (H&S).

 

المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

16.09.2025
١٠:١٦ م

ملخص يومي: ارتفاع EURUSD بنسبة 0.8% قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا 📈ارتفاع النفط، وتذبذب وول ستريت عند مستويات تاريخية

هيمن البائعون على الجلسة الأوروبية، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 1.8%. وقادت أسهم التأمين والبنوك هذا الانخفاض. وربما يكون سبب موجة البيع تقارير...

 ٩:٤٢ م

5 مليارات درهم سيولة الأسهم بدعم طرح «دو» الثانوي

تباين أداء أسهم الإمارات وسط مشتريات انتقائية في قطاعات المالية والطاقة، في جلسة شهدت سيولة قوية تجاوزت 5 مليارات درهم كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.27%...

 ٩:٢٥ م

«أليك» ترصد فرصاً بـ 7 تريليونات في السعودية والإمارات

ترى شركة «أليك القابضة» المملوكة لـ «مؤسسة دبي للاستثمارات» والمتخصصة في الهندسة والمقاولات فرص أعمال في الإمارات والسعودية بحوالي...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات