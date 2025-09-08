أخبار العملات المشفرة: بيتكوين يحاول استعادة زخمه 📈استقر الإيثريوم بعد تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة

تبدأ العملات المشفرة أسبوعها الجديد بهدوء، ولكن بتفاؤل، حيث يتداول بيتكوين فوق 111,000 دولار أمريكي، بينما يحوم إيثريوم حول 4,300 دولار أمريكي. وقد خفت حدة انخفاضات الأسبوع الماضي في وول ستريت، وارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات، وتراجع الدولار الأمريكي. ويظل أكبر مصدر قلق لسوق العملات المشفرة هو عمليات البيع المكثفة المستمرة لعملة بيتكوين من محافظ الحيتان. فقد انخفض متوسط ​​حيازات بيتكوين لكل حساب إلى أقل من 500 بيتكوين - وهو أدنى مستوى منذ عام 2018.

يتداول بيتكوين وإيثريوم بأقل بنحو 10% من أعلى مستوياتهما التاريخية، بينما لا يزال الشعور العام تجاه العملات البديلة ضعيفًا. بعد انتعاش بيتكوين من حوالي 108,000 دولار أمريكي إلى أكثر من 111,000 دولار أمريكي، ينتظر السوق إشارة زخم واضحة. باعت حيتان البيتكوين حوالي 115,000 بيتكوين بقيمة 12.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس، وهو أكبر تدفق خارجي منذ عام 2022.

سجّل مؤشر التغير على مدار 7 أيام لأكبر عناوين بيتكوين رقمًا قياسيًا جديدًا منذ مارس 2021. وتفقد حيتان البيتكوين زخمها تدريجيًا: فقد انخفضت التغيرات الأسبوعية في معروض بيتكوين من 95,000 بيتكوين في الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر إلى 38,000 بيتكوين بين 3 و6 سبتمبر.

تنتظر الأسواق الآن بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس، حيث قد تُشكّل قراءة أقل من التوقعات حافزًا قويًا لارتفاع أسعار العملات المشفرة. في غضون ذلك، لا تزال شركة مايكروستراتيجي ( MSTR.US ) مستبعدة من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث انخفضت أسهمها بأكثر من 2.5% في تداولات ما قبل السوق.

تستهدف لوائح ناسداك الجديدة شركات "الخزانة" التي جمعت عملات مشفرة من خلال إصدار السندات (الديون). لا تحظر هذه القواعد مثل هذه الممارسات، ولكنها تتطلب موافقة المساهمين وتُطيل العملية.

وصلت صعوبة تعدين البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 136 تريليون، مسجلةً بذلك خامس زيادة متتالية منذ يونيو. وانخفضت إيرادات شركات التعدين إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو، مما زاد الضغط على ربحية تعدين البيتكوين.

يشير مؤشر LTH NUPL لعملة الإيثريوم (ETH)، إلى جانب أعلى مستوى له في شهرين في مقياس Coin Days Destroyed، إلى جني أرباح من قبل المستثمرين. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على الإيثريوم خمسة أيام متتالية من التدفقات الخارجة الصافية، مما يشير إلى تحول في توجهات المستثمرين نحو المخاطرة وسوق العملات المشفرة الأوسع. السؤال الرئيسي: هل سيستمر هذا التحول؟

بيتكوين وإيثريوم (فاصل يومي واحد)

بالنظر إلى سعر البيتكوين، نرى أن سعره يتحرك ضمن قناة هبوطية قصيرة الأجل. منذ فبراير 2025، شهد سعر البيتكوين ارتفاعًا متكررًا. قد يدفع تجاوز سعر 115,000 دولار أمريكي البيتكوين نحو مستويات قياسية جديدة، بينما قد يؤدي انخفاضه دون 107,000 دولار أمريكي إلى إعادة السعر إلى نطاق 95,000-100,000 دولار أمريكي، وهو النطاق الذي لوحظت فيه ردود الفعل السابقة. الأهم من ذلك، أن السعر ارتد مؤخرًا عن السعر المحقق الرئيسي لـ STH على السلسلة، والبالغ حوالي 109,000 دولار أمريكي، مما يشير إلى أن المستثمرين قصيري الأجل يحققون مجددًا مكاسب "طفيفة" غير محققة. مع ذلك، قد يؤدي انخفاض السعر عن 108,000 دولار أمريكي إلى حالة من "الاستسلام" بين هذه المجموعة.

المصدر: xStation5

قد تؤدي الخطوة فوق مستوى 4400 دولار إلى إعادة اختبار ETH لمستوى ATH - هذه المرة بالقرب من 5000 دولار لكل رمز.

المصدر: xStation5

يرتفع المعروض النقدي M2 عبر الميزانيات العمومية للبنوك المركزية الرئيسية، وهو ما يدعم الذهب، ومع بعض التأخير، ينبغي أن يدعم أيضًا عملة البيتكوين.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

تراجع تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة

يشير وضع صناديق بيتكوين المتداولة إلى بعض عمليات البيع، على الرغم من أن أحجام التداول لا تزال ضئيلة نسبيًا. تباطأ النشاط العام في هذه المجموعة، ولا يُحدث حاليًا تأثيرًا حاسمًا على الأسعار. من ناحية أخرى، قد يُساعد الارتفاع القوي في صافي التدفقات الداخلة بيتكوين على الوصول إلى أعلى مستوياته التاريخية. في الوقت الحالي، لا يتم "استيعاب" المعروض من الحيتان بشكل كافٍ.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

بالنظر إلى إيثريوم، نشهد خمسة أيام متتالية من التدفقات الصافية الخارجة. هذا ليس مفاجئًا، بالنظر إلى حجم تراكم صناديق المؤشرات المتداولة في الأسابيع الأخيرة. باع صندوق بلاك روك وحده ما يزيد عن 300 مليون دولار من إيثريوم. مع ذلك، لا يُعد هذا مؤشرًا موثوقًا للأسعار - ففي حوالي 20 أغسطس، شهدنا وضعًا مشابهًا، تبعه ارتفاع في التدفقات الصافية الداخلة في الجلسات اللاحقة. كل هذا يشير إلى أن مرحلة التباطؤ الحالية طبيعية ولا تشير إلى انسحاب استراتيجي لرأس المال من العملات المشفرة.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

إريك سزميد XTB محلل الأسواق المالية