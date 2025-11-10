أخبار العملات المشفرة: العملات المشفرة تحقق مكاسب وسط تحسن المعنويات في وول ستريت 📈

تحاول العملات الرقمية التعافي يوم الاثنين بعد انخفاضات حادة، حيث انخفض سعر بيتكوين (BTC) بنحو 20% عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما تراجع سعر إيثريوم إلى حوالي 3000 دولار أمريكي من 4900 دولار أمريكي الذي سجله في الصيف. واليوم، تشهد أكبر عملتين رقميتين مكاسب، إلى جانب مؤشرات الأسهم الأمريكية، حيث قد يشير تحسن المعنويات إلى تدفقات أكبر إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). وقد ازدادت الآمال بإعادة فتح الحكومة الأمريكية، حيث يواصل الجمهوريون التفاوض على التفاصيل مع الديمقراطيين. والأهم من ذلك، أن إعادة فتح الحكومة ستعزز أيضًا سيولة السوق، والتي - إلى جانب تحسن المعنويات تجاه الاقتصاد - قد تكون بمثابة محرك هيكلي لهذا الاتجاه.

وأشارت CryptoQuant إلى أن بيانات حجم الطلبات الفورية تشير إلى عودة المستثمرين المؤسسيين إلى سوق إيثريوم، والذي قد يدخل مرحلة تراكم منخفضة التقلبات إذا حافظ على منطقة الدعم بين 3000 و3400 دولار أمريكي. في غضون ذلك، قامت محافظ بيتكوين القديمة مؤخرًا بنقل احتياطياتها من العملات المشفرة إلى بينانس بأكبر نطاق منذ يوليو، مما يشير إلى ضغوط بيع قوية بين تلك المجموعة من المستثمرين. انخفضت تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة بنحو 2.3 مليار دولار من ذروتها، مسجلةً أكبر تدفق خارجي منذ مايو 2025.

منذ أكتوبر، استأنف المستثمرون طويلو الأجل (LTHs) البيع، ولكن هذه المرة ضعف الطلب، مما منع السوق من استيعاب معروضهم بأسعار أعلى. على سبيل المثال، خلال الفترة من يناير إلى مارس ونوفمبر إلى ديسمبر 2024، تم تعويض زيادة البيع من المستثمرين طويلي الأجل من خلال ارتفاع الطلب. من الواضح أن السوق الآن في مرحلة تصحيح، وهو ما يتضح أيضًا في التدفقات على السلسلة. يوضح تحليل مؤشر توزيع أساس التكلفة على السلسلة من Glassnode مستويات الأسعار الرئيسية حيث يتم بناء أو إغلاق مراكز بيتكوين على نطاق واسع. يبرز حاليًا مستويان:

110,000 دولار أمريكي - منطقة تُظهر تركيزًا عاليًا للعرض، حيث حرص العديد من المشاركين في السوق على بيع بيتكوين.

102,000 دولار أمريكي - حيث بدأ تراكم العملات بالظهور، وإن كان لا يزال ضعيفًا نسبيًا.

سيكون من الضروري مراقبة ما إذا كان البيع حول 110,000 دولار أمريكي سيظل قويًا، وما إذا كان الطلب سيستمر في التطور بالقرب من 102,000-105,000 دولار أمريكي.

المصدر: Glassnode

لا تزال مؤشرات CryptoQuant على السلسلة تشير إلى تراكم قوي بين مجموعات المستثمرين الواسعة، على الرغم من البيع المكثف لعملة البيتكوين من العناوين طويلة الأجل وانخفاض الأسعار.

المصدر: CryptoQuant

مخططات بيتكوين وإيثريوم (اليوم الأول)

بالنظر إلى مخططات أكبر عملتين رقميتين مشفرتين، نرى أنهما تحاولان حاليًا استعادة المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، مع انتعاش إيثريوم بشكل أقوى. يتم تداول العملة المشفرة تقريبًا حول المتوسط ​​المتحرك الرئيسي بالقرب من 3,600 دولار أمريكي. يرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) لكلا العملتين تدريجيًا نحو 50، مما يشير إلى تراجع ملحوظ في ضغط البيع.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) عمليات بيع (في الوقت الحالي)

شهدت الأيام الأخيرة تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة، إلا أن الاتجاه طويل الأجل يبدو سليمًا - خاصةً إذا أعادت الحكومة الأمريكية فتح أبوابها واستأنفت الأسهم اتجاهها الصعودي. تظل صناديق الاستثمار المتداولة مقياسًا رئيسيًا لزخم الشراء في سوق العملات المشفرة، وتراقبها صناديق التحوط والتجار عن كثب. وقد يكون تجدد الطلب من هذه المجموعة بمثابة إشارة رئيسية على احتمال انعكاس الاتجاه.

المصدر: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

المصدر: Bloomberg Finance L.P., XTB Research