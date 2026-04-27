أخبار العملات المشفرة ⚡ البيتكوين تحت الضغط: هل سينخفض سعره مرة أخرى؟

تراجعت معنويات سوق العملات الرقمية في بداية الأسبوع، حيث امتد التراجع من مستويات رئيسية في كل من مؤشرات البلوك تشين والتحليل الفني. وثبت مجددًا أن منطقة 80,000 دولار تشكل حاجزًا نفسيًا لم يتمكن السوق من تجاوزه في هذه المرحلة من الانتعاش. ومن الجدير بالذكر أننا لاحظنا في الأيام الأخيرة تسارعًا في توزيع البيتكوين من عناوين كبيرة، بما في ذلك الحيتان. لا يشير هذا بالضرورة إلى عودة الاتجاه الهبوطي، ولكنه يثير شكوكًا كبيرة حول استدامة الانتعاش الحالي. ارتفع سعر البيتكوين بنسبة تقارب 30% عن أدنى مستوى له في فبراير، مما يدعم تحقيق الأرباح.

تراجع سعر البيتكوين من حوالي 79,000 دولار إلى 76,000 دولار، بينما انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون 30 بقليل، مما يشير إلى حالة تشبع بيعي. ومن الجدير بالذكر أيضًا انخفاض مؤشر MACD.

شهدت عملة البيتكوين ثلاث موجات هبوطية حادة، ورغم اختلاف كل مرحلة ارتداد قليلاً، إلا أنه لا يمكن استبعاد أوجه التشابه مع المرحلتين السابقتين. وقد يدفع هذا السعر نحو منطقة 50,000 دولار.

بالنظر إلى انخفاضات سعر البيتكوين التاريخية خلال فترات انخفاض السوق، يبدو التراجع نحو مستوى "السعر المحقق" على سلسلة الكتل، والذي يبلغ حوالي 54,000 دولار أمريكي، أمرًا واردًا في سيناريو هبوطي. إذا اعتبرنا فترات انخفاض السوق الثلاث السابقة نقطة مرجعية، فقد ينخفض ​​سعر البيتكوين إلى حوالي 44,000 دولار أمريكي (سعر دلتا) - ففي كل فترة انخفاض سابقة، تراجع السعر في نهاية المطاف إلى هذا المستوى. بالطبع، هذا لا يضمن تكرار مثل هذا السيناريو في المستقبل.

