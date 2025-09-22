أخبار العملات المشفرة: انخفاض بيتكوين وإيثريوم وسط جني الأرباح وطلب التحوط📉

افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار للأونصة - لم يواكب البيتكوين نفس الاتجاه الصعودي.

على الرغم من عدم وجود أسباب مباشرة لهذا التحرك، يمكن إلقاء اللوم على زيادة الإقبال على التحوط من التقلبات المحتملة، والتي تفوقت على الرهانات الصعودية - حتى في مواجهة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمكاسب الكبيرة في وول ستريت. قد يكون انخفاض العملات الرقمية اليوم بمثابة إشارة تحذير لسوق الأسهم. تشير بيانات من Deribit إلى طلب أقوى على التحوط بالقرب من 110 آلاف دولار بسبب مؤشر غاما السلبي للمتداولين.

بيتكوين تحت الضغط

تراجع سعر بيتكوين مجددًا ليقترب من متوسط ​​مستوى الدخول للمستثمرين قصيري الأجل. ويبدو أن مستوى "الرصيد" الرئيسي للسوق يقع عند حوالي 110,000 دولار أمريكي. قد يؤدي انخفاض السعر عن هذا المستوى إلى عمليات تصفية بين المستثمرين قصيري الأجل الذين يسحبون أموالهم من بيتكوين، بالإضافة إلى زيادة الطلب على التحوط.

المصدر: BGeometrics

عودة تدريجية لتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة

على الرغم من أن صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية شهدت تدفقات إيجابية، إلا أن بيتكوين وإيثريوم لم يحققا ارتفاعات جديدة. في يومي الخميس والجمعة الماضيين، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي، اجتذب إيثريوم تدفقات تجاوزت 130 مليون دولار، بينما تجاوزت بيتكوين 300 مليون دولار.

المصدر: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

المصدر: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

الرسوم البيانية (بيتكوين، إيثريوم، الفترة اليومية)

تراجعت عملة بيتكوين إلى حوالي 112,000 دولار أمريكي، مع وجود دعم رئيسي لتصحيح فيبوناتشي بالقرب من 111,000 دولار أمريكي. هذا يُعزز من أهمية منطقة 110,000 دولار أمريكي في تحديد الزخم المستقبلي. قد يكون أي ارتفاع فوق 115,000 دولار أمريكي ذا أهمية كبيرة من منظور حركة السعر.

المصدر: xStation5

في غضون ذلك، عادت عملة الإيثريوم لاختبار أدنى مستوياتها المحلية المسجلة في 21 أغسطس، حيث انخفضت إلى 4100 دولار أمريكي لكل إيثريوم.

المصدر: xStation5