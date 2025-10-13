أخبار العملات المشفرة: ارتدت عملة البيتكوين بعد موجة بيع واسعة النطاق 📈 الإيثريوم فوق 4000 دولار

تباطأت الانخفاضات التي تسارعت يوم الجمعة، مما أفسح المجال لانتعاش ومكاسب في سوق العملات المشفرة التي شهدت ذروة بيع. يتداول الإيثريوم اليوم فوق 4100 دولار أمريكي، مسجلاً ارتفاعًا بأكثر من 10% عن أدنى مستوياته المحلية الأخيرة. استعادت البيتكوين مستوى هامًا على السلسلة - وهو الربحية المحايدة لعناوين المستثمرين على المدى القصير.

نتيجة لذلك، إذا تماسك السعر، فقد يخف ضغط البيع في هذه المجموعة مرة أخرى، مما يوفر للسوق مجالًا أكبر لاحتمال استمرار الاتجاه الصعودي. من العوامل الرئيسية الداعمة للعملات المشفرة الشعور الإيجابي في وول ستريت، والذي يستمر طالما استمر ترامب وبكين في منح المستثمرين الأمل في تجنب تصعيد تجاري شامل.

في الوقت نفسه، لا تزال الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب بنسبة 100% هي السيناريو الأساسي - وإن كان من المرجح تجنبها - ومن المقرر نظريًا أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر. وحتى ذلك الحين، يأمل المستثمرون في مزيد من الوضوح بشأن اتفاقية تجارية مع الصين وقيود التصدير المحتملة.

يواصل الدولار الأمريكي تراجعه في ظل استمرار إغلاق الحكومة وعدم اليقين بشأن الوضع الحقيقي لسوق العمل الأمريكي. ينظر المستثمرون إلى هذا التطور بإيجابية، معتبرينه سببًا يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية. ارتفع الذهب اليوم بأكثر من 2%، ويستفيد البيتكوين بشكل غير مباشر من تجدد الاهتمام بالأصول الملموسة.

إيثيريوم (الإطار الزمني اليومي):

توقف انخفاض أسعار الإيثيريوم يوم الجمعة عند مستوى 3,600 دولار أمريكي، والذي من المرجح أن يظل مستوى دعم مهم على المدى المتوسط، مدعومًا أيضًا بالمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم. يستهدف المتفائلون الآن مستوى 4,340 دولار أمريكي، وهو مستوى المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا.

المصدر: xStation5

بيتكوين (الإطار الزمني D1)

أظهر بيتكوين مرونةً أكبر من إيثريوم، حيث خسر أقل خلال موجة البيع يوم الجمعة. كما أن انتعاش اليوم أقل وضوحًا من انتعاش ثاني أكبر عملة رقمية. يبدو أنه في حال عودة سوق العملات الرقمية الصاعدة، فقد يتجه المستثمرون أكثر نحو إيثريوم، الذي تفوق تاريخيًا على بيتكوين في المراحل المتأخرة من دورات السوق. حاليًا، يتداول بيتكوين أعلى بنحو 70% من أعلى مستوياته القياسية لعام 2021، بينما تجاوز إيثريوم للتو أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من هذا الصيف.

r.

المصدر: xStation5