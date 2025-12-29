مخطط اليوم: بلاتينيوم (29.12.2025)

انخفض سعر البلاتين بنسبة 5% بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2472 دولارًا وسط عمليات بيع واسعة النطاق للمعادن الثمينة.

بعد أن تجاوز سعر عقد البلاتين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2472 دولارًا، انخفض بشكل حاد إلى مستوى دفاعي. ووجد هذا الانخفاض دعمًا عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%، ويتداول حاليًا عند سعر إغلاق 23 ديسمبر.

المصدر: xStation5

منذ أوائل ديسمبر وحتى منتصف جلسة التداول الآسيوية اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة قياسية بلغت 50%. وكان مؤشر القوة النسبية (RSI) قد اقترب بالفعل من منطقة ذروة الشراء (أقل من 70) مع بداية الارتفاع الحاد الأخير، عندما كانت الأسعار تقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق قرب 1700 دولار (المنطقة الصفراء). ولم تمنع المخاوف بشأن المبالغة في التقييم استمرار هذا الارتفاع. وقد حفزت مكاسب البلاتين في البداية حالة من التفاؤل العام في سوق المعادن النفيسة، مدفوعة بتوقعات المزيد من التيسير النقدي. ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يزيد من سيولة السوق، مما يعزز الطلب العام ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسلع مقارنةً بالودائع أو السندات ذات الفائدة. وبالنسبة للبلاتين تحديدًا، لعب النقص دورًا رئيسيًا، ويتجلى ذلك في الطلب الصناعي القوي (خاصةً على المحولات الحفازة للسيارات) والمجوهرات.

من المتوقع أن يخفّ العجز المزمن في سوق البلاتين عام 2026. المصدر: تقرير مجلس الاستثمار العالمي للبلاتين للربع الثالث من عام 2025.

مع ذلك، لم ينجح الإقبال على البلاتين كملاذ آمن في دعم أسعار المعادن النفيسة في نهاية العام. فبينما لم تُسفر محادثات ترامب-زيلينسكي عن أي اختراقات ملموسة للسلام على الورق، كانت التصريحات المتفائلة حول "اقتراب الحرب من نهايتها" و"الاتفاق بنسبة 90% على خطة السلام" كافيةً للمستثمرين لجني الأرباح في الأسواق التي شهدت إقبالاً مفرطاً. وإلى جانب البلاتين، انخفضت أسعار الذهب (-1.4%) والفضة (-4%) والبلاديوم (-12%) أيضاً.

وقد تعززت عمليات البيع في أسواق المعادن النفيسة بفعل استقرار التوقعات بشأن تحرك الاحتياطي الفيدرالي في يناير (حيث تُشير أسعار المقايضة إلى احتمال بنسبة 80% تقريباً لبقاء أسعار الفائدة دون تغيير) والحذر الذي يسبق صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غداً. ومع ذلك، يواجه البلاتين ضغوطًا على جانب العرض من المتوقع أن تعود إلى طبيعتها بعد سنوات من العجز في عام 2026. وأشار تقرير WPIC الصادر في نوفمبر إلى انخفاض طفيف في الاستهلاك الصناعي في القطاعات الرئيسية (المحفزات والمجوهرات)، وقد يؤدي الانخفاض الحاد في البلاديوم إلى تشجيع المصنعين على استبدال البلاتين ببديل أرخص.