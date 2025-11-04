أخبار العملات المشفرة: استمرار موجة بيع البيتكوين 📉انخفاض الإيثريوم إلى ما دون منطقة دعم مهمة

لا تزال العملات المشفرة تعتمد بشكل كبير على معنويات سوق الأسهم. ووفقًا لبيانات جولدمان ساكس، انعكس تباين خيارات البيع والشراء في مجموعة ماج 7 (أكبر سبع شركات تقنية) لأول مرة منذ ديسمبر 2024، مما يعني أن التقلب الضمني لخيارات الشراء (المراهنة على ارتفاع الأسعار) قد تجاوز تقلب خيارات البيع (المراهنة على انخفاض الأسعار). تُعد هذه الظاهرة نادرة، وقد تشير إلى أن المستثمرين قد يكونون في وضع استثماري مفرط لتحقيق مكاسب إضافية في سوق الأسهم. ومع ذلك، فإن ضعف الظروف الفنية (كما هو واضح في إيثريوم) وتراجع الاهتمام بتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة الفورية الأمريكية، يُقوّضان، إلى حد ما، رواية ارتفاع قوي في سوق العملات المشفرة خلال فصل الخريف. نتيجةً لذلك، قد يعكس السوق بشكلٍ متزايد سيناريو عام ٢٠٢١، عندما شهد النصف الأول من نوفمبر انخفاضاتٍ حادة في العملات المشفرة، مما أدى إلى سوقٍ هابطةٍ استمرت حتى ديسمبر ٢٠٢٢ تقريبًا.

بيتكوين وإيثريوم

بيتكوين (BTC)

تظل مستويات الدعم الرئيسية لبيتكوين هي المستوى النفسي ١٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ومستوى ٩٤,٠٠٠ دولار أمريكي (وهو مستوى تصحيح الارتفاع الكامل لهذا العام). في حال اختراق كلا المستويين، يُمكننا افتراض بحذر أن اتجاه بيتكوين الصاعد قد انتهى. السعر الحالي أقل بنحو ٦٪ من متوسط ​​التكلفة الأساسية للمستثمرين على المدى القصير، مما يشير إلى ضغوطٍ واحتمالية تحقيق خسائر ضمن هذه المجموعة. بناءً على مقاييس الأسعار المحققة عبر جميع فئات المستثمرين، من المرجح أن يتشكل قاعٌ محتملٌ لسوقٍ هابطةٍ في نطاق ٥٠,٠٠٠-٥٥,٠٠٠ دولار أمريكي. على العكس من ذلك، إذا وجد بيتكوين دعمًا قويًا واستأنف ارتفاعه، فإن تجاوزه مستوى 110,000 دولار أمريكي قد يفتح الطريق نحو أعلى مستوياته التاريخية فوق 126,000 دولار أمريكي.

إيثريوم (ETH)

يتعرض الإيثريوم حاليًا لضغوط، ولكن استنادًا إلى نبضات الأسعار التاريخية، يمكننا الافتراض بحذر أن هندسة السوق تدعم على الأقل مرحلة توطيد بعد الانخفاض الأخير. ومع ذلك، تاريخيًا، غالبًا ما يؤدي الانخفاض دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم إلى عمليات بيع أعمق للإيثريوم مقارنةً بالحالة الحالية. للحفاظ على اتجاه صعودي، سيكون من الضروري حدوث ارتداد سريع فوق مستوى 3,700 دولار أمريكي. وإلا، فقد يدفع الضغط المتجدد السعر نحو 2,500 دولار أمريكي، مما يمحو الصعود الذي شهده هذا الصيف.

