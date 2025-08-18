أخبار العملات المشفرة: إيثريوم يخسر 5%📉افتتحت العملات المشفرة الأسبوع على انخفاض

افتتحت العملات الرقمية الأسبوع على انخفاضات، مع استمرار جني الأرباح في السوق. وتأثرت عملة الإيثريوم بشدة، حيث تراجعت بنحو 10% عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات التي سجلتها الأسبوع الماضي. وانخفضت الإيثريوم إلى 4,250 دولارًا أمريكيًا، بينما يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي. وتراقب الأسواق عن كثب نتائج محادثات ترامب مع زيلينسكي والبيانات الاقتصادية القادمة - وخاصةً من الولايات المتحدة - المقرر صدورها هذا الأسبوع. وستبدأ ندوة جاكسون هول يوم الجمعة.

وإلى جانب الإيثريوم، انخفضت أيضًا عملتا ألغوراند وأفالانش بنسبة 5-7%، على الرغم من أنه لا يزال من الصعب الحديث عن حالة ذعر واسعة النطاق في السوق.

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تصفية ما يقرب من 240 مليون دولار من مراكز الشراء من إجمالي 340 مليون دولار تقريبًا.

تشير بيانات CryptoQuant على السلسلة إلى جني أرباح بين ما يُسمى بالحيتان (العناوين التي تحتوي على أكثر من 10,000 بيتكوين)، مع ارتفاع حاد في تدفقات التداول.

مع انخفاض أسعار بيتكوين، ارتفع أيضًا عدد العقود في أسواق الخيارات، مما قد يشير إلى تزايد الاهتمام باستراتيجيات "تتبع الاتجاهات" وتكوين مراكز بيع كبيرة.

بالنظر إلى مؤشرات الأسهم الأمريكية، نشهد ضغطًا هبوطيًا طفيفًا نسبيًا قبل افتتاح وول ستريت. على المدى القصير، يبدو أن أكبر خطر على "سوق العملات المشفرة الصاعدة" يتمثل في ارتفاع أرقام التضخم وزيادة تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن عدم التوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا قد يكون موضع ترحيب باعتباره "تضخميًا" بسبب العقوبات على موارد الطاقة الروسية: النفط والغاز.

مخططات بيتكوين وإيثريوم (يوم واحد)

انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون المتوسط المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا، على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتمكن من استعادة هذا المستوى اليوم. تاريخيًا، كان المتوسط المتحرك الأساسي 50 (الخط البرتقالي) مهمًا للزخم. في أسواق الثيران، كان غالبًا بمثابة دعم، حيث تميل الأسعار إلى الارتداد فوقه.

المصدر: xStation5

تبدو مؤشرات الزخم لإيثريوم أكثر سخونة. في حال حدوث تصحيح أعمق، قد يُمثل مستوى 4,000 دولار أمريكي أول دعم رئيسي. لا تزال المقاومة عند مستوى 4,800 دولار أمريكي - وهو ذروة الارتفاع في عام 2021 - مدعومة بضغوط البيع الأخيرة.

المصدر: xStation5

تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة

شهدت صناديق بيتكوين تدفقات استثمارية واردة بلغت قرابة 500 مليون دولار يوم الجمعة الماضي. في المقابل، شهدت صناديق إيثريوم المتداولة تدفقات استثمارية خارجة تجاوزت 50 مليون دولار، مما يشير إلى جني أرباح - على الأرجح من كيان كبير واحد، حيث تركزت عمليات البيع بشكل شبه حصري في صندوق فيديليتي إيثريوم.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.