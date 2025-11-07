التحليل الفني: بيتكوين (07.11.2025)

انخفض سعر البيتكوين مؤخرًا إلى حوالي 100,000 دولار أمريكي، حيث لاقى إقبالًا على الشراء، ثم تعافى في البداية، ليرتفع إلى حوالي 104,000 دولار أمريكي. ومع ذلك، بعد الانخفاضات التي شهدتها وول ستريت أمس، انخفض سعر البيتكوين مجددًا نحو 101,000 دولار أمريكي، ونلاحظ الآن استمرار الشعور السلبي في سوق العملات الرقمية الأوسع.

بالنظر إلى أنماط التصحيح السابقة، نلاحظ أن كل تراجع كان متشابهًا جدًا في الحجم - حركات تصحيحية بنسبة 1:1 تقريبًا ضمن الاتجاه الصعودي المستمر. ومن المثير للاهتمام، أنه منذ انخفاض البيتكوين إلى 48,000 دولار أمريكي في صيف عام 2024، شكّل قاع موجة البيع التالية في ربيع عام 2025 ارتفاعًا بنحو 26,000 دولار أمريكي (حوالي 74,700 دولار أمريكي). إذا تكرر هذا النطاق النسبي، فقد يصل التصحيح الحالي إلى أدنى مستوياته عند المستويات الحالية.

من ناحية أخرى، كان عمق النبضات الهبوطية السابقة أكبر قليلاً، مما يعني الآن انخفاضًا محتملًا نحو 94,000 دولار أمريكي، مما يُلغي فعليًا جميع مكاسب هذا العام تقريبًا. بناءً على تحليل حركة السعر ومؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التقارب والاختلاف المتوسط ​​(MACD)، يبدو أن ظروف السوق في حالة بيع مفرط، ولا يزال مستوى الدعم الرئيسي قصير الأجل بالقرب من 100,000 دولار أمريكي، حيث لاحظنا بالفعل رد فعل شراء قوي - عززه ارتداد مماثل شهدناه في يونيو.

على العكس من ذلك، فإن مستوى المقاومة الرئيسي حاليًا هو المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، الواقع بالقرب من 110,000 دولار أمريكي، والذي يتزامن أيضًا مع مستوى مهم على السلسلة - وهو متوسط ​​سعر الشراء لحاملي العملات قصيرة الأجل. من المرجح أن يُخفف التحرك نحو هذا المستوى من ضغط البيع بين مستثمري التجزئة. ويبقى الخطر الأكبر هو استمرار التصحيح في سوق الأسهم، مما قد يدفع بيتكوين إلى ما دون عتبة 100,000 دولار أمريكي.

