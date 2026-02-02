أخبار العملات الرقمية 🚨 دخل البيتكوين سوقًا هابطة بعد انخفاض بنسبة 40% منذ أعلى مستوى قياسي له

لم تحقق العملات المشفرة توقعات المستثمرين منذ بداية العام، ويبدو أن البائعين يتمتعون حاليًا بميزة شبه دائمة على جانب الطلب. وبالنظر إلى الرسم البياني للبيتكوين، فإن الصورة الفنية لا تبدو مشجعة للمستثمرين، وخاصة على المدى القصير.

البيتكوين (الإطار الزمني اليومي)

صحيح أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يشير إلى مستوى بيع مرتفع قياسي تقريبًا، حيث يقترب من 27، لكن مؤشر MACD يُظهر ضعفًا واضحًا. علاوة على ذلك، عند النظر إلى ردود فعل سعر البيتكوين السابقة، وكذلك السوق الصاعدة في 2020-2021، نلاحظ تشابهًا كبيرًا. هناك احتمال أن يستمر الانخفاض الحالي ويدفع البيتكوين نحو مستويات دعم رئيسية على البلوك تشين، والتي يمكن توقعها قرب 50,000 دولار أمريكي (السعر المحقق). يتكبد المستثمرون على المدى القصير خسائر متزايدة اليوم، تصل في المتوسط ​​إلى 15%، مع متوسط ​​سعر شراء يقارب 90,000 دولار أمريكي، بينما يقل سعر السوق الفوري بنحو 25% عن المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، والذي يبلغ حوالي 99,000 دولار أمريكي.

لذا، لا شك أن التصحيح الحالي (40% من الذروة عند 126,000 دولار أمريكي) يُمكن وصفه بأنه سوق هابطة فنية للبيتكوين. وإذا ما استندنا إلى التاريخ، فمن المتوقع أن يتداول البيتكوين في نطاق 50,000 إلى 60,000 دولار أمريكي في النصف الثاني من العام. ويبقى الخطر الأكبر على الأسواق هو وضع شركة "ستراتيجي"، التي جمعت مئات الآلاف من عملات البيتكوين في السنوات الأخيرة (بمتوسط ​​سعر يقارب 76,000 دولار أمريكي للبيتكوين الواحد)، بالإضافة إلى ضغوط البيع من صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية، التي تُظهر حاليًا، ولأول مرة تقريبًا منذ إطلاقها في عام 2024، خسارة متوسطة بنسبة بضعة بالمئة. طالما أن سعر البيتكوين يتداول بأقل من 90,000 دولار أمريكي، فإن الأفضلية تبقى للبائعين، ويبدو أن دورة التنصيف التي تستغرق أربع سنوات "تتحقق" أمام أعيننا، مع احتمال "وصول السوق إلى أدنى مستوياته" في الربع الرابع من عام 2026.

المصدر: xStation5

إيثيريوم (إطار زمني يومي)

يُعدّ وضع إيثيريوم أكثر خطورة، حيث يقترب التصحيح من أعلى مستوياته حاليًا من 55%. ورغم ترجيح حدوث انتعاش فني نظرًا لحجم الانخفاضات، إلا أن انعكاس الاتجاه بشكل دائم يبقى أقل ترجيحًا طالما بقي بيتكوين تحت الضغط. وكما هو الحال مع استراتيجية بيتكوين، يمتلك إيثيريوم أيضًا "استراتيجية" خاصة به تتمثل في شركة Bit Immersion Digital. وتُعاني الشركة، بقيادة توم لي، حاليًا من خسائر غير محققة تتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي على حيازاتها من إيثيريوم. وبينما لا تزال الأسس طويلة الأجل التي تدعم الأهمية المتزايدة لإيثيريوم كشبكة تستفيد من التوجه السائد نحو التوكنات سليمة، إلا أن تدفقات رأس المال لا تزال حذرة، ولا توجد أي مؤشرات على قدرة المشترين على دفع سعر إيثيريوم فوق 3000-3300 دولار أمريكي على المدى القريب، خاصةً إذا استمر بيتكوين في تأجيج حالة عدم اليقين في السوق.

المصدر: xStation5

تشير بيانات CryptoQuant إلى أن التقلبات المرتفعة تاريخيًا تُنذر بتحولٍ هام في مسار السوق. تاريخيًا، غالبًا ما سبقت قراءة نطاق z30 فوق +3 تحركات سعرية قوية، سواءً كانت اختراقات حادة صعودًا أو انخفاضات سريعة. حاليًا، يبدو سيناريو الهبوط أكثر ترجيحًا، لكن لا يمكن استبعاد الارتداد، خاصةً بعد موجة البيع الهائلة التي شهدناها مؤخرًا.

المصدر: كريبتو كوانت

تشير عدة عوامل متعلقة بالسيولة إلى أن البيتكوين يعمل حاليًا في بيئة سوقية بالغة الصعوبة. وتوضح كريبتو كوانت أن البيتكوين يعاني من نقص مستمر في السيولة يؤثر على السوق منذ عدة أشهر. كما أن نشاط المستثمرين (العملات المستقرة) على منصات التداول ضعيف للغاية.

المصدر: CryptoQuant