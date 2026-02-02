أخبار العملات الرقمية 🚨 دخل البيتكوين سوقًا هابطة بعد انخفاض بنسبة 40% منذ أعلى مستوى قياسي له

لم تحقق العملات المشفرة توقعات المستثمرين منذ بداية العام، ويبدو أن البائعين يتمتعون حاليًا بميزة شبه دائمة على جانب الطلب. وبالنظر إلى الرسم البياني للبيتكوين، فإن الصورة الفنية لا تبدو مشجعة للمستثمرين، وخاصة على المدى القصير.
لذا، لا شك أن التصحيح الحالي (40% من الذروة عند 126,000 دولار أمريكي) يُمكن وصفه بأنه سوق هابطة فنية للبيتكوين. وإذا ما استندنا إلى التاريخ، فمن المتوقع أن يتداول البيتكوين في نطاق 50,000 إلى 60,000 دولار أمريكي في النصف الثاني من العام. ويبقى الخطر الأكبر على الأسواق هو وضع شركة "ستراتيجي"، التي جمعت مئات الآلاف من عملات البيتكوين في السنوات الأخيرة (بمتوسط سعر يقارب 76,000 دولار أمريكي للبيتكوين الواحد)، بالإضافة إلى ضغوط البيع من صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية، التي تُظهر حاليًا، ولأول مرة تقريبًا منذ إطلاقها في عام 2024، خسارة متوسطة بنسبة بضعة بالمئة. طالما أن سعر البيتكوين يتداول بأقل من 90,000 دولار أمريكي، فإن الأفضلية تبقى للبائعين، ويبدو أن دورة التنصيف التي تستغرق أربع سنوات "تتحقق" أمام أعيننا، مع احتمال "وصول السوق إلى أدنى مستوياته" في الربع الرابع من عام 2026.
المصدر: xStation5
المصدر: xStation5
تشير بيانات CryptoQuant إلى أن التقلبات المرتفعة تاريخيًا تُنذر بتحولٍ هام في مسار السوق. تاريخيًا، غالبًا ما سبقت قراءة نطاق z30 فوق +3 تحركات سعرية قوية، سواءً كانت اختراقات حادة صعودًا أو انخفاضات سريعة. حاليًا، يبدو سيناريو الهبوط أكثر ترجيحًا، لكن لا يمكن استبعاد الارتداد، خاصةً بعد موجة البيع الهائلة التي شهدناها مؤخرًا.
المصدر: كريبتو كوانت
تشير عدة عوامل متعلقة بالسيولة إلى أن البيتكوين يعمل حاليًا في بيئة سوقية بالغة الصعوبة. وتوضح كريبتو كوانت أن البيتكوين يعاني من نقص مستمر في السيولة يؤثر على السوق منذ عدة أشهر. كما أن نشاط المستثمرين (العملات المستقرة) على منصات التداول ضعيف للغاية.
المصدر: CryptoQuant
