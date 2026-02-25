ملخص اليوم - وول ستريت تنتظر إنفيديا (25.02.2026)

تشهد مؤشرات وول ستريت ارتفاعًا ملحوظًا خلال جلسة تداول الأربعاء، في ظل ترقب السوق لنتائج أرباح شركة إنفيديا، أكبر شركة مدرجة في البورصة عالميًا .



ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة تصل إلى 1%، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنحو 0.7 %.



من المقرر أن تعلن إنفيديا عن نتائجها بعد إغلاق السوق، وتتوقع الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة تقارب 70% لتصل إلى حوالي 66 مليار دولار. ويراهن المستثمرون على تجاوز التوقعات بشكل كبير، حيث تشير أسواق الخيارات إلى تحرك بنسبة 5% تقريبًا في كلا الاتجاهين .



ارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 2% قبل الإعلان عن النتائج، لتتداول قرب مستويات قياسية. والجدير بالذكر أن أسهم شركات منافسة مثل TSMC و ASML وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين أفاد عملاء إنفيديا مؤخرًا بتوقعات بنفقات رأسمالية قياسية في أحدث تقاريرهم .



يتعرض الدولار لضغوط طفيفة اليوم، حيث عاد سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي فوق مستوى 1.18 .



أدى ضعف الدولار الأمريكي والغموض العالمي المحيط بخطوات دونالد ترامب المستقبلية بشأن الرسوم الجمركية وإيران إلى ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1% لتتجاوز 5200 دولار، بينما ارتفعت أسعار الفضة لتتجاوز 90 دولارًا (+4%).



لم يُفاجئ دونالد ترامب أحدًا خلال خطابه عن حالة الاتحاد، إذ أكد مجددًا على ضرورة الحفاظ على استراتيجيته المتعلقة بالرسوم الجمركية، وأعرب عن رغبته في حل القضية الإيرانية من خلال اتفاق جديد .



يشهد سوق العملات الرقمية زخمًا قويًا اليوم، حيث ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 7% ليتداول قرب 69000 دولار، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 11% ليعود إلى ما فوق 2000 دولار .



أشارت شركة وارنر بروذرز إلى أن باراماونت قدّمت عرض استحواذ جديدًا بسعر 31 دولارًا للسهم، وهو ما قد يُمثل عرضًا أفضل من عرض نتفليكس .



تجاوزت بيانات التضخم الشهرية في أستراليا التوقعات، مما يزيد من احتمالية رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة مرة أخرى؛ ونتيجة لذلك، ارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنحو 1% اليوم .



لا يزال الين ضعيفًا وسط تكهنات بأن الحكومة تفضل عملة أرخص وتعارض رفع أسعار الفائدة، مما دفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى ما فوق 156 .



لا تزال أسعار النفط الخام مرتفعة بسبب المخاطر المرتبطة باحتمال شنّ الولايات المتحدة ضربات على إيران؛ فعلى الرغم من تفضيل ترامب المعلن للحل السلمي، إلا أن تصريحاته خلال المفاوضات بأن إيران تعيد بناء منشآتها النووية قد زادت من احتمالية شنّ غارات جوية وشيكة .



ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية اليوم بنحو 16 مليون برميل، وهو رقم أعلى بكثير من الزيادة المتوقعة البالغة مليوني برميل؛ وبينما تتجاوز المخزونات مستويات العام الماضي، إلا أنها لا تزال دون متوسط ​​الخمس سنوات .



في ظل ارتفاع الأسعار وفائض العرض الكبير، تقوم دول من بينها روسيا وإيران بتخفيض أسعار تصديرها الرسمية للنفط الخام .

