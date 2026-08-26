أخبار العملات الرقمية: هل سيشهد سوق البيتكوين الصاعد عودة دائمة؟

يتراجع سعر البيتكوين اليوم نحو 78,000 دولار أمريكي بعد صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي التي فاقت التوقعات، إلا أنه لا يزال بمثابة اختبار حاسم لسوق العملات الرقمية الصاعدة بشكل عام، وقد حقق بالفعل انتعاشًا ملحوظًا. ويستحق البيتكوين الاهتمام الأكبر هنا، نظرًا لارتفاعه بنسبة تقارب 40% من أدنى مستوى له في الدورة المحلية قرب 57,000 دولار أمريكي إلى حوالي 80,000 دولار أمريكي. وقد فاجأ تحرك الأسبوع الماضي السوق، حيث قفز سعر البيتكوين من حوالي 63,000 دولار أمريكي، والأهم من ذلك، أنه لم يتراجع إلا قليلاً عن هذا الارتفاع حتى الآن. ويستوعب الطلب الجديد جزءًا كبيرًا من عمليات جني الأرباح. يُعد حجم الانتعاش كبيرًا، ولكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو ما يحدث في الخفاء: أحجام التداول الفوري في ازدياد، ونشاط المشتقات في تزايد، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة في ازدياد، وعدد العناوين النشطة على الشبكة في ارتفاع. لم يعد هذا مجرد انتعاش فني بحت بعد حركة بيع مفرط، على الرغم من أن ضغط البيع على المكشوف ساهم بلا شك في تسريعه. في الوقت نفسه، يشهد السوق ارتفاعًا متزايدًا مع تزايد الرافعة المالية وحصة رأس المال قصير الأجل بالتوازي مع ارتفاع السعر. استعاد البيتكوين قوته، ولكن كلما اقترب من 80,000-82,000 دولار، تزايدت التساؤلات حول مدى استدامة هذا الارتفاع.

ارتفع سعر البيتكوين من حوالي 63,000 دولار إلى ما يقارب 80,000 دولار خلال أسبوع، وتجاوز لفترة وجيزة 81,000 دولار.

استقطبت صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة حوالي 650 مليون دولار من التدفقات الصافية يومي الاثنين والثلاثاء، بعد تدفقات بلغت حوالي 1.9 مليار دولار في الأسبوع السابق.

استحوذ صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك على غالبية الطلب الجديد على صناديق المؤشرات المتداولة، حيث استقطب حوالي 493 مليون دولار خلال أول جلستين من الأسبوع.

يشهد حجم التداول المفتوح ونشاط سوق العقود الآجلة ارتفاعًا مجددًا، مما يؤكد عودة رأس المال المضارب وزيادة الإقبال على المخاطرة.

شهدت أنشطة الشبكة تسارعاً ملحوظاً: إذ يتزايد عدد العناوين النشطة، وحجم التحويلات، وحصة العرض في الأرباح.

ووفقاً لبيانات Glassnode ، فإن جزءاً متزايداً من هذا النشاط مدفوع بما يُسمى برأس المال الساخن، أو رأس المال قصير الأجل، بينما تبقى التدفقات طويلة الأجل الأوسع نطاقاً معتدلة نسبياً.

دعم صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وبلاك روك لسعر البيتكوين

يُعدّ عودة تدفقات الاستثمار إلى صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفورية أبرز العوامل الإيجابية في الانتعاش الحالي. ففي يوم الاثنين، اجتذبت هذه الصناديق حوالي 337.6 مليون دولار أمريكي كتدفقات صافية، تلتها 314.3 مليون دولار أمريكي أخرى يوم الثلاثاء، ليصل الإجمالي إلى حوالي 651.9 مليون دولار أمريكي منذ بداية الأسبوع. ويُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية، إذ شهد الأسبوع السابق أداءً أقوى، حيث بلغت التدفقات الصافية حوالي 1.92 مليار دولار أمريكي، ما يجعله أحد أفضل الأسابيع لصناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة هذا العام.

ولا تزال بلاك روك اللاعب الأكبر بلا منازع. فقد اجتذب صندوق IBIT وحده حوالي 208.9 مليون دولار أمريكي في اليوم الأول، و284.4 مليون دولار أمريكي أخرى في اليوم التالي، ليبلغ إجمالي التدفقات حوالي 493.3 مليون دولار أمريكي. بعبارة أخرى، جاء ما يقارب ثلاثة أرباع الطلب الجديد على صناديق المؤشرات المتداولة من منتج واحد. وهذا يُبيّن قوة الطلب المؤسسي والدور المتنامي لصناديق المؤشرات المتداولة في استقرار السوق.

في هذه المرحلة، تُعدّ تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) على الأرجح من أقوى الحجج التي تُشير إلى أن الحركة الحالية لا تقتصر على تغطية المراكز المكشوفة. فالرؤوس المالية تتدفق بالفعل إلى السوق الفورية. والسؤال الحقيقي هو مدى استدامة هذه التدفقات، وما إذا كانت ستستمر بمجرد توقف ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة مئوية محددة يوميًا. لا نملك إجابةً لهذا السؤال بعد، ولكن يبدو أن الوضع الاقتصادي الكلي وسوق السندات الأمريكية يصبّان في مصلحة البيتكوين.

وقد ساهمت عمليات الضغط على المراكز المكشوفة في تسريع هذه الحركة، بينما يعود المضاربة إلى بناء مراكز أكبر برافعة مالية.

ويُظهر سوق المشتقات المالية وضعًا مشابهًا، ولكن بطريقة أكثر حدة. فقد تحوّلت تدفقات الشراء في العقود الآجلة الدائمة بشكل حاسم نحو المشترين، بينما تجاوزت مقاييس الحجم التراكمي حدودها الإحصائية العليا. وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم المراكز المفتوحة إلى مستويات مرتفعة، مما يُشير إلى أن المضاربين يُعيدون بناء مراكز أكبر برافعة مالية.

وكان الضغط على المراكز المكشوفة أحد المصادر الرئيسية للدعم خلال المرحلة الأولى من الانتعاش. تم تصفية مراكز بيع بقيمة مليارات الدولارات في فترة وجيزة، غالبيتها العظمى من مراكز البيع على المكشوف. الآلية بسيطة: يبدأ السعر بالارتفاع، فتُجبر بعض مراكز البيع على المكشوف على الإغلاق، ويدفع الشراء اللازم لإغلاق هذه المراكز الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، ويبدأ هذا التحرك في التفاقم.

لكن الوضع الآن مختلف قليلاً. لم يعد السوق يكتفي بإغلاق مراكز البيع القديمة، بل يقوم أيضاً بإنشاء مراكز جديدة، غالباً ما تكون مراكز شراء. وهنا يبدأ خطر الآلية المعاكسة بالظهور: إذا استقر سعر البيتكوين دون مستوى 80,000-82,000 دولار، فقد تتحول الرافعة المالية العالية بسرعة من كونها وقوداً لمزيد من المكاسب إلى مصدر لتصحيح حاد.

تبدو الأوضاع على سلسلة الكتل قوية. تؤكد بيانات سلسلة الكتل التي رصدتها شركتا CryptoQuant وGlassnode أن الانتعاش الحالي يستند إلى أسس أوسع من مجرد سوق العقود الآجلة. يتزايد عدد العناوين النشطة، بينما تسارع حجم التحويلات المعدل حسب الكيانات بشكل واضح، مما يشير إلى نشاط اقتصادي أقوى داخل الشبكة نفسها. كما تتزايد حصة العرض المحتفظ به كأرباح، في حين ارتفعت مؤشرات الربحية المحققة وغير المحققة.

ارتفع عدد العناوين النشطة يوميًا خلال الأسبوع من حوالي 623,000 إلى 663,000، مقتربًا من الحد الأعلى للنطاق الإحصائي البالغ حوالي 666,400. يشير هذا إلى زيادة واضحة في تفاعل المستخدمين ونشاط أوسع نطاقًا عبر الشبكة.

يبدو حجم التحويلات المعدل حسب الكيانات أقوى. فقد ارتفع خلال سبعة أيام من حوالي 3.4 مليار دولار إلى 5.8 مليار دولار، متجاوزًا الحد الأعلى للنطاق الإحصائي البالغ حوالي 5 مليارات دولار.

كما تشهد رسوم المعاملات ارتفاعًا. ارتفع إجمالي حجم الرسوم من حوالي 181,400 دولار إلى 233,800 دولار خلال الأسبوع، مع بقائه دون الحد الأعلى قرب 248,400 دولار. وبالتالي، فإن الشبكة أكثر نشاطًا بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل أسبوع، لكنها لا تبدو بعد مكتظة أو شديدة المضاربة.

يؤدي هذا بطبيعة الحال إلى تغيير سلوك المستثمرين. ففي وقت قريب، سيطر تقبّل الخسائر والاستسلام على السوق؛ أما اليوم، فتُحقق نسبة متزايدة من المعاملات أرباحًا. لا يُعد هذا مؤشرًا على نهاية هذا الاتجاه، ولكنه يُظهر عودة العرض تدريجيًا إلى السوق. وكلما زاد عدد المستثمرين الذين يحتفظون بأرباح كبيرة غير محققة، زادت احتمالية لجوء بعضهم إلى حماية تلك الأرباح.

ارتفع رأس المال قصير الأجل، الحساس للسعر، بشكل واضح فوق نطاقاته التاريخية العليا، بينما لا تزال تدفقات رأس المال طويلة الأجل الأوسع نطاقًا أكثر هدوءًا. يشير هذا إلى أن الحركة الحالية مدفوعة بمزيج من الطلب الفوري الحقيقي، وصناديق المؤشرات المتداولة، وتغطية المراكز المكشوفة، والمضاربة النشطة - وهو مزيج قوي للغاية، ولكنه ليس بالضرورة مستقرًا مثل التراكم الكلاسيكي طويل الأجل. في الوقت الحالي، لا يزال وضع البيتكوين قويًا من الناحية الفنية، وتُعدّ منطقة 80,000-82,000 دولارًا أمريكيًا المنطقة الرئيسية التي يجب مراقبتها. من شأن استمرار تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة القوية، بالإضافة إلى زيادة نشاط السوق الفورية، أن يزيد من فرص حدوث اختراق مستدام. مع ذلك، إذا بدأت التدفقات في التراجع بينما ظلّت المراكز المفتوحة مرتفعة، فقد يُذكّر السوق المستثمرين سريعًا بأنه بعد الانتقال من 63,000 دولارًا إلى 80,000 دولارًا، هناك بالفعل قدر كبير من الأرباح التي يجب حمايتها.

هل هذه بداية سوق صاعدة للعملات الرقمية؟ ماذا تُظهر رسوم CryptoQuant البيانية؟

انتعش مؤشر دورة السوق الصاعدة-الهابطة من CryptoQuant بشكل حاد من منطقة السوق الهابطة، واقترب من منطقة "بداية السوق الصاعدة". تاريخيًا، ارتبطت انتقالات مماثلة بتحسن الزخم وبداية مراحل صعودية أكثر استدامة، على الرغم من أن التأكيد الكامل لا يزال يتطلب استمرار القراءات الإيجابية واستمرار ارتفاع سعر البيتكوين.

المصدر: كريبتو كوانت

ارتفع سعر البيتكوين بنحو 22% منذ 17 أغسطس، وعاد لفترة وجيزة إلى مستوى 80,000 دولار. وقفز مؤشر كريبتو كوانت للتفاؤل من 30 إلى 80 في أسبوع واحد، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2025. وتشير ثمانية من أصل عشرة مؤشرات مراقبة إلى إشارات صعودية، بينما ينمو الطلب الفوري بأسرع وتيرة شهرية له منذ أواخر ديسمبر. والجدير بالذكر أن الطلب الفوري والآجل يتزايدان في آن واحد لأول مرة منذ أكتوبر 2025، وهو ما يمكن تفسيره نظرياً على أنه بداية مرحلة جديدة من سوق صاعدة. ويتطلب تأكيد أقوى لهذا الاتجاه إغلاقاً أعلى من المتوسط ​​المتحرك لـ 365 يوماً، والذي يقارب حالياً 83,000 دولار. لكن على المدى القريب، يشهد السوق ارتفاعاً مفرطاً: فقد ارتفعت الأرباح غير المحققة إلى 20.5%، بينما حقق كبار المستثمرين أرباحاً قياسية بلغت 614 مليون دولار في 20 أغسطس.

المصدر: CryptoQuant

مخطط البيتكوين (الفترة الزمنية اليومية)

شهد البيتكوين انتعاشًا قويًا، لكنه لا يزال يتداول بانخفاض حوالي 38% عن أعلى مستوى له على الإطلاق قرب 126,000 دولار. وبهذا المعنى، لا تزال العملة الرقمية، من الناحية الفنية، ضمن نطاق سوق هابطة أوسع، حتى بعد تجاوزها المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 جلسة (EMA200)، الموضح بالخط الأحمر. ولا يزال من الممكن تمامًا اختبار منطقة 70,000 دولار، وقد يؤثر رد فعل السوق هناك على تصورات المرحلة التالية من الانتعاش. هل سيعود الطلب بقوة؟ لا تزال منطقة 80,000-83,000 دولار منطقة مقاومة مهمة، بينما قد يمهد التحرك المستدام فوقها الطريق نحو 90,000 دولار. ويبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) حوالي 80، مما يشير إلى ظروف تشبع شرائي كبيرة عند المستويات الحالية. وأي إشارات متشددة من جاكسون هول، حيث من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش يوم الجمعة، قد تعيد فتح مسار الهبوط. من ناحية أخرى، فإن استمرار ضعف الدولار الأمريكي والضغط في سوق السندات قد يوفر دعماً هيكلياً أكبر للبيتكوين، الذي أظهر تاريخياً ارتباطاً سلبياً بالدولار.

المصدر: xStation5