قد يؤدي اختراق مستوى 65,500 دولار أمريكي ومستوى المقاومة الرئيسي حول المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي) إلى فتح الطريق نحو حوالي 70,000 دولار أمريكي. قد تصبح هذه المنطقة ساحة معركة رئيسية بين المشترين والبائعين، مما قد يحدد ما إذا كان البيتكوين سيشهد دافعًا هبوطيًا قويًا آخر أم أن قاع السوق الهابطة لهذا العام قد ولّى. على الجانب الهبوطي، لا تزال حركة السعر تدعم الرأي القائل بأن مستوى 62,000 دولار أمريكي يمثل منطقة دعم مهمة.

انخفض متوسط ​​حجم شراء البيتكوين خلال 30 يومًا إلى مستويات مماثلة لتلك التي شوهدت في أواخر عام 2020، وحوالي أدنى مستوى في عام 2022، وخلال فترة التماسك في عام 2023.

انخفض متوسط ​​حجم شراء البيتكوين خلال 30 يومًا إلى مستويات مماثلة لتلك التي شوهدت في أواخر عام 2020، وحوالي أدنى مستوى في عام 2022، وخلال فترة التماسك في عام 2023.

انخفض متوسط ​​حجم شراء البيتكوين خلال 30 يومًا إلى مستويات مماثلة لتلك التي شوهدت في أواخر عام 2020، وحوالي أدنى مستوى في عام 2022، وخلال فترة التماسك في عام 2023.

انخفض متوسط ​​حجم شراء البيتكوين خلال 30 يومًا إلى مستويات مماثلة لتلك التي شوهدت في أواخر عام 2020، وحوالي أدنى مستوى في عام 2022، وخلال فترة التماسك في عام 2023.

انخفض متوسط ​​حجم شراء البيتكوين خلال 30 يومًا إلى مستويات مماثلة لتلك التي شوهدت في أواخر عام 2020، وحوالي أدنى مستوى في عام 2022، وخلال فترة التماسك في عام 2023.

انخفض متوسط ​​حجم شراء البيتكوين خلال 30 يومًا إلى مستويات مماثلة لتلك التي شوهدت في أواخر عام 2020، وحوالي أدنى مستوى في عام 2022، وخلال فترة التماسك في عام 2023.

يستقر سعر البيتكوين حاليًا عند حوالي 64,000 دولار أمريكي، بينما فشلت المحاولة الأخيرة لتجاوز مستوى 65,000 دولار أمريكي، وتشير بيانات سلسلة الكتل إلى ضعف الطلب النشط من المشترين. تقع منطقة الدعم الرئيسية حول 62,000 دولار أمريكي، حيث تم تداول أكثر من مليوني بيتكوين سابقًا، وفقدان هذه المنطقة سيزيد من خطر الانخفاض نحو 54,000 دولار أمريكي. من ناحية أخرى، يشير انخفاض حجم التداول المفتوح بالتزامن مع استقرار السعر نسبيًا إلى تغطية جزئية للمراكز المكشوفة بدلًا من انهيار السوق الكامل. لا تزال الصورة على المدى القصير ضعيفة، لكنها تتناقض بوضوح مع استمرار تبني المؤسسات والشركات للبيتكوين.

المصدر: xStation5

لا تزال تدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين متقلبة، إلا أن الجلسات الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً. فبعد فترات من التدفقات الخارجة، التي تجاوزت أحياناً 200 مليون دولار أمريكي يومياً، انتعشت التدفقات الداخلة لتصل إلى حوالي 186.4 مليون دولار أمريكي. ولا يزال صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock يستحوذ على الحصة الأكبر من التدفقات الإيجابية، بدعم إضافي من صندوق Fidelity. والخلاصة الرئيسية هي أنه على الرغم من ضعف المعنويات تجاه البيتكوين نفسه، فإن الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة لم يختفِ، بل بدأ بالتعافي مجدداً في الأيام الأخيرة. وهذا يُضعف فكرة انسحاب المؤسسات بشكل كامل من البيتكوين.

المصدر: أبحاث XTB

تُعدّ تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الخاصة بالإيثيريوم أقل بكثير من تدفقات البيتكوين، إلا أن الجلسات الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً. تُشير أحدث البيانات إلى تدفقات يومية داخلية تُقدّر بنحو 68.7 مليون دولار أمريكي، بعد حوالي 30 مليون دولار أمريكي يوم الاثنين، وفترة سابقة اتسمت بتدفقات متباينة وتدفقات خارجية متقطعة. يُمثّل صندوق iShares Ethereum Trust ETF الحصة الأكبر من التدفقات الإيجابية، بينما تلعب الصناديق الأخرى دوراً أقل بكثير. والجدير بالذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تزايدت التدفقات الإيجابية بشكل ملحوظ لعدة جلسات متتالية، مما قد يُشير إلى عودة تدريجية للاهتمام بالإيثيريوم بعد بداية ضعيفة في أغسطس. لا يزال حجم التدفقات متواضعاً، لكن اتجاهها أكثر إيجابية بشكل واضح مما كان عليه قبل بضعة أسابيع.

المصدر: أبحاث XTB

تراجع الطلب على البيتكوين

تشير شركة CryptoQuant، المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين، إلى انخفاض متوسط ​​حجم الشراء (Taker Buy Volume) للبيتكوين خلال الثلاثين يومًا الماضية، إلى مستويات مماثلة لتلك المسجلة في نقاط مهمة من الدورة الاقتصادية. ويعني انخفاض هذا المؤشر تراجع نشاط المشترين النشطين، وتعزيزًا لمركز البائعين. ولا يُشير هذا بالضرورة إلى بداية موجة بيع كبيرة. فقد ظهرت قراءات مماثلة خلال مرحلتي الاستسلام والتجميع، إلا أن إشارة وصول السعر إلى القاع بشكل أكثر موثوقية تتطلب استقرارًا في السعر مصحوبًا بانتعاش في حجم الشراء. في الوقت الراهن، يُفضل تفسير ذلك على أنه مؤشر على انحسار النشاط، وليس تأكيدًا على انعكاس الاتجاه.

تم تداول أكثر من مليوني بيتكوين في نطاق سعري يتراوح بين 62,000 و63,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى تركيز كبير لتكلفة الشراء لدى المستثمرين. وقد حاول البيتكوين دون جدوى البقاء فوق مستوى 65,000 دولار أمريكي. في الوقت نفسه، انخفض حجم التداول في البورصات الرئيسية بنحو 10% خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعني أن الانتعاش لا يدعمه طلب قوي جديد. إذا صمد نطاق 62,000-63,000 دولار أمريكي، فقد يدخل السوق مرحلة استقرار. أما إذا انخفض تحت ضغط بيع متزايد، فسيكون النطاق التالي محل التركيز هو حوالي 54,276 دولارًا أمريكيًا.

تم تصفية مراكز العملات الرقمية التي تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار أمريكي خلال الـ 24 ساعة الماضية، معظمها مراكز شراء. في الوقت نفسه، انخفضت المراكز المفتوحة للبيتكوين بنحو 0.53%، وهو ما قد يشير، إلى جانب استقرار السعر نسبيًا، إلى تغطية جزئية لمراكز البيع. مع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة عودة الطلب القوي. لا يزال مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات الرقمية في منطقة الخوف، بينما تعرضت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية لضغوط أيضًا: انخفض سهم شركة "ستراتيجي" بأكثر من 5% أمس، بينما خسر سهم شركة "بيتماين إيميرجن تكنولوجيز" حوالي 2.3%.

لا تقتصر مشكلة البيتكوين على الجوانب الاقتصادية الكلية فحسب. فقد انخفضت أسهم سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس بأكثر من 7% في سيول، وخسر مؤشر كوسبي حوالي 6%، وتراجع مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ بنحو 2%، وانخفض مؤشر أشباه الموصلات الآسيوي بأكثر من 3%. وقبل ذلك بيوم، انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 5%. وقد تكون السندات أكثر أهمية. فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، بينما بقي عائد السندات لأجل 10 أعوام عند حوالي 4.69%.

تؤدي هذه البيئة إلى رفع تكلفة رأس المال وتقليل جاذبية الأصول الخطرة، حتى وإن لم تُحدث رد فعل فوري على الأسعار. كما ينتظر السوق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو وخطاب كيفن وارش في جاكسون هول. بحسب استطلاع أجرته رويترز، يتوقع 94 من أصل 104 اقتصاديين أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75% في سبتمبر، بينما تُشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 68% تقريبًا لعدم حدوث تغيير.

هل تُجسّد سيتي وزيزاو الجانب الآخر من السوق؟

يستمر تبني المؤسسات للتقنيات الرقمية في الخفاء رغم ضعف السوق على المدى القصير. تستعد سيتي لإطلاق خدمة حفظ الأصول الرقمية ضمن منصتها "Custody+"، المصممة لدمج الأصول التقليدية والعملات المشفرة في بنية تحتية موحدة. كما يعمل البنك على تطوير ودائع مُرمّزة، ويتعاون مع بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، ويشارك في مشروع تجريبي لشبكة سويفت، وينضم إلى مشروع "ذا كليرينغ هاوس".

في الوقت نفسه، أكملت شركة زيزاو تكنولوجي، المدرجة في بورصة ناسداك، صفقة بقيمة 154.7 مليون دولار أمريكي، وأطلقت استراتيجية خزينة بيتكوين تغطي 2380 بيتكوين. قُدّرت قيمة البيتكوين في الصفقة بسعر مرجعي قدره 65 ألف دولار أمريكي. بحسب موقع BitcoinTreasuries.net، أصبحت الشركة ثالث أكبر مالك لعملة بيتكوين من بين الشركات، على الرغم من أن أسهمها لم تستجب إيجابًا. ولا يزال سعر السهم منخفضًا بنحو 77% منذ بداية العام.

يتراجع الطلب على بيتكوين على المدى القصير، بينما تستمر البنية التحتية طويلة الأجل للبيتكوين في التوسع. فشل السوق في الحفاظ على مستوى 65,000 دولار أمريكي، ولا تؤكد بيانات البلوك تشين حتى الآن تعافي الطلب، ولا تزال البيئة الاقتصادية الكلية غير مواتية. لذلك، قد يكون أداء السوق حول مستوى 62,000 دولار أمريكي أكثر أهمية من أي انتعاش يومي منفرد. فالحفاظ على هذا المستوى مع تحسن حجم الشراء من قبل المستثمرين سيدعم سيناريو التجميع، بينما سيؤدي كسر هذا المستوى في ظل زيادة العرض إلى زيادة كبيرة في احتمالية حدوث تصحيح أعمق.

تدفقات إيثيريوم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) على مدى 20 يومًا - رأس المال يعيد بناء نفسه بوتيرة أسرع من السعر

تأتي الإشارة الأكثر إثارة للاهتمام من مقارنة سعر إيثيريوم مع التدفقات التراكمية لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) على مدى 20 يومًا. لا يزال سعر الإيثيريوم قريبًا من 1900 دولار أمريكي، وهو أقل بكثير من أعلى مستوياته في عام 2025، بينما ارتفع رصيد التدفقات خلال العشرين يومًا الماضية إلى حوالي 317 مليون دولار أمريكي. يشير هذا إلى تحسن في طلب الصناديق الاستثمارية، على الرغم من أن السعر نفسه لم يؤكد بعد اتجاهًا صعوديًا قويًا. تاريخيًا، تميل التدفقات والأسعار إلى التحرك في نفس الاتجاه، وإن لم يكن ذلك دائمًا في نفس الوقت، مما يجعل التباين الحالي جديرًا بالمتابعة. إذا استمرت التدفقات الإيجابية خلال الأسابيع القادمة، فقد تصبح مؤشرًا مبكرًا على تحسن الطلب المؤسسي، مع أن هذا لا يُعد حتى الآن إشارة مؤكدة على انعكاس دائم للاتجاه.

المصدر: XTB Research