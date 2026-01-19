أخبار العملات الرقمية: انخفاض العائدات بسبب تجنب المخاطر 🚨 انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 2.5% مع تراجع معنويات وول ستريت 📉

تشهد العملات المشفرة انخفاضات واضحة يوم الاثنين، حيث تراجع سعر البيتكوين من حوالي 96,000 دولار إلى 92,000 دولار، بالتزامن مع ضعف مؤشرات الأسهم الرئيسية والغموض المرتبط بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. وتُعد هذه جولة أخرى، وإن كانت متواضعة نسبيًا حتى الآن، من عمليات خفض المديونية، والتي لا تُسهم كثيرًا في مساعدة العملات المشفرة على استعادة زخمها والعودة إلى سوق صاعدة. وإذا لم تتدفق رؤوس أموال كبيرة إلى سوق البيتكوين قريبًا، فقد يواجه البيتكوين صعوبة في الحفاظ على سعره فوق 90,000 دولار.

في الوقت الراهن، لا تزال المعنويات حذرة، ويبدو من غير المرجح أن يعود المستثمرون إلى شراء البيتكوين بقوة حتى يصبح الاتجاه في وول ستريت أكثر إقناعًا. وقد وجدت الأصول الرقمية نفسها في وضع صعب، وإذا لم يتحرك سعر البيتكوين سريعًا نحو 100,000 دولار، فقد يبدأ القطاع في الاستسلام والشعور بأن "الوقود" اللازم لإعادة انطلاق الارتفاع آخذ في النفاد.

صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) بلا ثقة

استغلت صناديق المؤشرات المتداولة الانتعاش الأخير لبيع البيتكوين بأسعار مرتفعة تتراوح بين 95,000 و96,000 دولار أمريكي. ومن الجدير بالذكر أننا شهدنا جلستين بيع في صندوق فيديليتي. استمر صندوق بلاك روك في تسجيل تدفقات نقدية إيجابية في الغالب لفترة طويلة، إلا أن حجم رأس المال الجديد الداخل إلى السوق يبدو محدودًا ويواجه صعوبة في الحفاظ على الاتجاه الصعودي. ووفقًا لبيانات كوين جلاس، فقد تجاوزت قيمة المراكز الطويلة المُصفّاة في سوق البيتكوين 525 مليون دولار أمريكي.

خلال الثلاثين يومًا الماضية، كانت التدفقات الصافية إلى إيثيريوم سلبية بشكل واضح، بينما شهد يوم الجمعة تدفقات صافية إيجابية بقيمة تقارب 4 ملايين دولار. وانخفضت أحجام تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الخاصة بإيثيريوم بشكل ملحوظ مقارنةً بفصل الخريف، مما يعزز حالة عدم اليقين بشأن المرحلة التالية من هذا الاتجاه.

رسوم بيانية للبيتكوين والإيثيريوم (إطار زمني ساعة واحدة، يوم واحد)

بالنظر إلى أكبر عملتين رقميتين، نجد أن البيتكوين، على الإطار الزمني للساعة، يُظهر حاليًا بنية تصحيحية محتملة بنسبة 1:1، مما يُعطي المستثمرين المتفائلين بأن مستوى 92,000 دولار سيظل مستوى دعم رئيسيًا. من جهة أخرى، تراجع الإيثيريوم إلى الحد الأدنى لقناة سعره الصاعدة، ويبقى الاتجاه الصعودي قائمًا طالما لم ينخفض ​​السعر عن 3,200 دولار.

انخفض سعر البيتكوين مجددًا دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي)، ولم يتمكن من البقاء فوق هذا المتوسط ​​لفترة طويلة. إذا عاد السعر للارتفاع فوق 93,600 دولار أمريكي في وقت لاحق اليوم، فقد يشير ذلك إلى انعكاس سريع محتمل للاتجاه الهبوطي قصير الأجل. وبافتراض أن تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا أمر وارد، فقد يمحو البيتكوين ردة الفعل الذعرية بسرعة نسبية.

واجهت عملة إيثيريوم مؤخرًا صعوبة في اختراق مستوى مقاومة رئيسي يُمثله المتوسط ​​المتحرك لـ 200 جلسة على الإطار الزمني اليومي (EMA200). ويبدو حاليًا أن المنطقة المحيطة بـ 3400 دولار هي ما يفصل إيثيريوم عن سوق صاعدة أوسع. ويُمثل مستوى الدعم الرئيسي منطقة 3000 دولار النفسية، بينما ينبغي على المشترين إبقاء السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 50 جلسة (3200 دولار) للحفاظ على الزخم.

