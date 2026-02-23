أخبار العملات الرقمية: انخفاض البيتكوين بنسبة 2% 🚩 هل ستنخفض قيمة العملات الرقمية مرة أخرى؟

تشهد العملات المشفرة انخفاضات طفيفة اليوم وسط حذر في وول ستريت واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 2%، بينما يواجه سوق العملات المشفرة الأوسع تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بتدفقات رأس المال ومشاركة المستثمرين. والجدير بالذكر أن المعروض من عملة USDT المستقرة قد انخفض بأكثر من 3 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين، مما يعكس نمط السوق الهابطة الذي شوهد في عام 2022.

بيانات سلسلة الكتل

أطلقت عملة USDT إشارة لم تُشاهد من قبل إلا عند أدنى مستوى للسوق في عام 2022. تاريخيًا، مثّلت ضغوط السيولة الشديدة فرصًا استثمارية محتملة، ولكن فقط بعد التأكد من استنفاد ضغوط البيع.