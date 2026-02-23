اقرأ أكثر
أخبار العملات الرقمية: انخفاض البيتكوين بنسبة 2% 🚩 هل ستنخفض قيمة العملات الرقمية مرة أخرى؟

تشهد العملات المشفرة انخفاضات طفيفة اليوم وسط حذر في وول ستريت واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 2%، بينما يواجه سوق العملات المشفرة الأوسع تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بتدفقات رأس المال ومشاركة المستثمرين. والجدير بالذكر أن المعروض من عملة USDT المستقرة قد انخفض بأكثر من 3 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين، مما يعكس نمط السوق الهابطة الذي شوهد في عام 2022.

 

بيانات سلسلة الكتل

أطلقت عملة USDT إشارة لم تُشاهد من قبل إلا عند أدنى مستوى للسوق في عام 2022. تاريخيًا، مثّلت ضغوط السيولة الشديدة فرصًا استثمارية محتملة، ولكن فقط بعد التأكد من استنفاد ضغوط البيع.

Image

المصدر: كريبتو كوانت

 

سجلت عملة البيتكوين نشاطًا منخفضًا على الشبكة لستة أشهر متتالية. وكانت آخر مرة لوحظ فيها وضع مماثل في عام 2024، عندما انخفض سعر البيتكوين بنحو 30%.

Image

المصدر: كريبتو كوانت

 

انخفض مؤشر القوة الشرائية لمنصة باينانس إلى مستويات مماثلة لما شهدناه سابقاً. تشير البيانات إلى نمط مألوف: فترة طلب محدودة، وسوق يستعيد نشاطه، وإذا ما أخذنا التاريخ بعين الاعتبار، فإن هذا الوضع يميل إحصائياً إلى أن ينتهي بارتفاع.

Image

المصدر: كريبتو كوانت، باينانس

 

تدفقات رأس المال إلى صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين والإيثيريوم

أظهرت الجلسات الأخيرة استمرار صافي تدفقات رأس المال الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين والإيثيريوم. ويبدو أن وول ستريت تُوزّع مراكزها الاستثمارية رغم الانخفاضات الكبيرة في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.


المصدر: Bloomberg Finance L.P.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

 

بيتكوين وإيثيريوم (D1,H1)

شهدت كلتا العملتين الرقميتين انخفاضات حادة. ومع ذلك، وكما هو واضح في الإطار الزمني للساعة، لا يزال ضغط البيع مستمرًا. وقد أصبح غياب زخم الطلب الهيكلي المشكلة الرئيسية في سوق العملات الرقمية، وربما يكون أكثر أهمية من فائض العرض الكامن.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

